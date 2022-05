Pallamano, al via la finale scudetto Conversano-Fasano: dove vederla in tv o in streaming

Derby pugliese per il 52esimo tricolore nella storia della Serie A di pallamano. Si sfidano Conversano e Junior Fasano, a partire da questa sera e nel giro di pochi giorni: gara-1 oggi alle 20, il secondo match – già potenzialmente decisivo – domenica 29 maggio e la eventuale gara-3 del 31 maggio, sempre a Fasano.

La serie di finale sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. Le coordinate per vedere i match: https://elevensports.com/it/italy, con possibilità di effettuare il login anche con il proprio account Facebook o Google. Eleven Sports è disponibile anche con l’app per smartphone e tablet su iOs e Android, oltre che sulle smart TV sfruttando l’app dedicata o dispositivi come Chromecast, Android TV o Amazon Fire.

Il cammino

Entrambe le sfidanti hanno archiviato l’incombenza già dopo gara-2. Per Conversano doppia vittoria a spese della Raimond Sassari, 32-27 in Sardegna e 24-23 davanti al pubblico amico. Fasano, nonostante il forfait di pedine del calibro di Vito Fovio e Riccardo Stabellini per infortunio, è riuscita a risolvere con un gol di Albin Jarlstam allo scadere il match contro Brixen (26-25), dopo il pari nella prima partita giocata in Alto Adige (27-27).

La vigilia

Conversano ritroverà il pubblico del Pala San Giacomo a soli tre giorni di distanza dalla decisiva vittoria in semifinale contro Sassari. “Devo fare i complimenti alla squadra per le due partite giocate contro la Raimond e in particolare per l’impresa fuori casa in gara-1”, ha spiegato il tecnico Alessandro Tarafino. “Siamo felici e orgogliosi di avere raggiunto la finale. Fasano ha dimostrato di valere il primo posto. Sono arrivati in finale con merito, battendo Bressanone nonostante l’assenza di pedine fondamentali. Il derby? È sempre una partita particolare. Ricordo l’atmosfera della finale del 2018. Sono certo che ci sarà spettacolo dentro e fuori dal campo”.

Dall’altra parte la Junior Fasano, reduce da un percorso fatto di 23 risultati utili (20 vittorie e tre pareggi) in 26 partite giocate tra regular season e play-off. “Veniamo da due grandi stagioni e credo che questa finale sia il giusto premio”, è il commento di coach Francesco Ancona. “A questo punto non vogliamo fermarci. Questa squadra ha una forza straordinaria e che va oltre tutti i problemi che possono capitare lungo il percorso. Sapevamo dall’inizio che Conversano sarebbe stata la squadra da battere. Non possiamo fare altro che provare a farlo”.