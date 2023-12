Pogacar, un ricchissimo calendario 2024: Classiche, Giro d'Italia, Tour De France, Olimpiadi di Parigi

Tadej Pogacar sarà al via del Giro d'Italia 2024. Il campione sloveno della UAE Emirates diventa così il corridore più atteso e il naturale favorito per la conquista della prossima edizione della corsa rosa, da sabato 4 a domenica 26 maggio. Appena ufficializzata la notizia della sua partecipazione ha scatenato l'entusiasmo degli appassionati di ciclismo.

Il campione sloveno, capitano della UAE Emirates, correrà con l'obiettivo dichiarato di vincere, per scrivere il suo nome nell'albo d'oro, un anno dopo il trinfo al Giro del connazionale Primoz Roglic.

Ma il Giro d'Italia 2024 non sarà l'unico evento prestigioso a cui prenderà parte Tadej Pogacar nel 2024. Pogi sarà anche al via del Tour de France, che partirà da Firenze il 29 giugno e arriverà a Nizza il 21 luglio, per sfidare nuovamente il due volte vincitore della Grande Boucle, Jonas Vingegaard. Poi il 3 agosto indosserà la maglia della Slovenia alle Olimpiadi.

Saranno questi tre i suoi pricipali obiettivi, ma non trascurerà alcune delle sue amate Classiche. La prima sarà il 16 marzo con la Milano-Sanremo, poi molto probabilmente disputerà il Giro delle Fiandre, domenica 31 marzo e la Liegi-Bastogne-Liegi, domenica 21 aprile, prima di concentrarsi sulla preparazione per il Giro d'Italia.

Nella seconda parte di stagione prenderà parte al Lombardia che ha vinto 3 volte di fila (2021-2022-2023) , entrando nella storia. Dal Giro d'Italia alla Monumento di fine stagione ci sarà tanta Italia in un'annata in cui Tadej Pogacar andrà a caccia di gloria in tanti traguardi.