Pogacar, che impresa al giro delle Fiandre, Cipollini: “Questo ragazzo ci regala delle opere d’arte”

Una domenica bellissima: è quella che ha regalato Tadej Pogacar agli appassionati di ciclismo. Il 24enne del team Uae-Emirates ha messo a segno una vera e propria impresa, riuscendo a staccare tutti sul sul Vecchio Qwaremont per arrivare in solitaria al traguardo, diventando il terzo nella storia, dopo Bobet e Merckx, a poter vantare l'accoppiata Ronde, Tour de France.

Tra i tantissimi elogi ricevuti da Pogacar c’è quello di un ex grande ciclista, il re delle volate, Supermario Cipollini, che sui suoi profili social ha commentato così la grande impresa del campione sloveno: "Questo ragazzo ci regala delle Opere d’arte. Trovo straordinaria quella di oggi, ma soprattutto fatta in una terra che riconosce il giusto valore al Ciclismo. Bravo Tadej a regalarla a quel “Milione” di persone che erano a bordo strada, ad ammirare tutta la tua grandezza, espressa con la semplicità di un’atleta straordinario come te. I numeri contano, se prima di te soltanto in due possono annoverare Classiche del Pavé e Tour de France".

"La tua grandezza è figlia di madre natura, che ti ha appoggiato una mano sulla testa, ed ha costruito un “motore” perfetto. Sei andato in casa di due Fuoriclasse, a sfidarli nel proprio habitat, loro nati in quei posti fatti di pioggia, vento, fango,muri e pavè. Ti temevano moltissimo, e la loro condotta di gara ne era la prova, pensavano di fare come i coccodrilli con le antilopi che vanno ad abbeverarsi, ma stavolta la tua leggerezza ti ha permesso di infilargli gli zoccoli nell’occhio e non gli è rimasto che guardarti andar via con l’altro, appannato. Grazie di queste emozioni: ma ora tira un po’ il fiato, riposati e pensa a prenderti ciò che meriti a Luglio, ma arrivaci carico di energie", ha concluso Mario Cipollini, facendo già salire l’attesa per la grande rivincita di Pogacar con Jonas Vingegaard, al Tour 2023, in quella che si annuncia come una appassionante edizione della Grande Boucle.