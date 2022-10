Rally Wrc Spagna, orario tv e dove vederlo in diretta

Torna questa settimana l'adrenalina del Mondiale Wrc. Kalle Rovanpera si è laureato campione del mondo nell'appuntamento precedente, il Rally di Nuova Zelanda. Nel Rally di Spagna, il penultimo appuntamento della stagione Wrc, però, Toyota Gazoo Racing vuole conquistare il titolo costruttori, sfruttando il vantaggio di 81 punti su Hyundai Motorsport.

Lo scenario dell'evento saranno le colline della Costa Daurada per un rally, 300 km di prove speciali e 1400 complessivi, completamente su asfalto su larghe sedi stradali, quasi privi di salti e imperfezioni.

Il vincitore delle ultime due edizioni, Thierry Neuville (Hyundai), punta a confermarsi. I suoi avversari più accreditati sono Rovanpera (Toyota) e Sebastien Ogier(Toyota), 8 volte campione iridato). Da tenere d'occhio anche il padrone di casa Dani Sordo (Toyota).

Rally Spagna: dove vederlo in tv e in streaming

Il Mondiale Raly si potrà vedere in tv e in streaming. La visione integrale è disponile su wrc.com, su RedBullTv sono disponibili gli highligts al termine di ogni giornata, mentre Sky trasmetterà le seguenti 4 speciali in diretta.

Sabato 22 ottobre

SS 11 – El Montmell 1 di 24,18 km: ore 10:30 su Sky Sport Uno

SS 14 – El Montmell 2 di 24,18 km: ore 16 su Sky Sport Action

Domenica 23 ottobre