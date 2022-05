“E’ allo stesso livello di Stoner e Marquez”: l’elogio al campione SBK, pronto al salto in MotoGp

Tutto è pronto per il terzo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Domenica 22 maggio è in programma, sul tracciato dell’Estoril, il round portoghese.

Dopo la gara inaugurale ad Aragon e il weekend in Olanda, ad Assen, in testa alla classifica c’è Alvaro Bautista (Ducati) con 109 punti, seguito da Johathan Rea (Kawasaki), a quota 91 e da Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a 64 lunghezze.

Toprak Razgatlioglu: test a giugno con la M1 MotoGp

Proprio al campione del mondo 2021 è stata recentemente offerta da Lin Jarvis, il team manager della Yamaha MotoGp, la possibilità di provare la M1.

Il test privato si svolgerà a giugno e permetterà di misurare la competitività del pilota turco con il prototipo della casa di Iwata.

"Sarà la prima occasione per vedere cosa può fare su quella moto - ha dichiarato Jarvis -. Credo possa essere un pilota capace anche in MotoGP, ma gli abbiamo detto che se ha intenzione di fare il passaggio lo faccia il prima possibile, perché quest'anno compirà 26 anni".

Bisogna considerare, però, che la Yamaha ha già i piloti ufficiali per la prossima stagione: Fabio Quartararo, campione del mondo in carica e Franco Morbidelli.

Razgatlioglu dovrebbe quindi cominciare la sua avventura in MotoGp da un team satellite, ma in passato aveva dichiarato di voler andare solo nel team ufficiale.

“Ogni pilota desidera entrare in un team ufficiale - ha detto ancora Jarvis - ma forse non abbiamo un posto per il 2023. In quel caso l'unica cosa che potremmo offrirgli è un contratto ufficiale, ma in un team satellite”, ha dette Jarvis, che ha sottolineato come il primo passo sarà vedere come andrà Razgatlioglu nei test di giugno.

Paul Denning, il capo del team Pata Yamaha, a Motorcycle News, ha riempito Razgatlioglu di elogi: “ È più talentuoso di qualsiasi pilota con cui abbia mai lavorato e più di qualsiasi altro che abbia mai visto. Metterei Toprak allo stesso livello di Marc Marquez o Casey Stoner. Sulla moto può fare cose mai viste: una pressione enorme sul freno anteriore, tanta inclinazione e stacca la ruota posteriore da terra con una precisione e un controllo che hanno dell’incredibile. Questo lo rende un talento naturale. Le cose che può fare con il suo equilibrio, il controllo del corpo e la forza, la maggior parte degli atleti non possono farle.”

Denning è stato il team principal della Suzuki nel campionato britannico Superbike e in MotoGp con Suzuki, prima di diventare il responsabile della Suzuki in Superbike, campionato nel quale è attualmente il team manager Yamaha.

Nella passata stagione Toprak Razgatlioglu ha conquistato 14 vittorie e ha vinto il suo primo titolo con tredici punti di vantaggio su Jonathan Rea, il sei volte campione del mondo Superbike.