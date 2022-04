Superbike, Mondiale 2022: il calendario e tutte le date dei Gp

La lunga attesa è finita e la Superbike si prepara a iniziare la stagione con il primo round dell’anno, in programma in Spagna, ad Aragon, da venerdì 8 a domenica 10 aprile. Sul tracciato di Alcaniz inizieranno a definirsi i primi valori di quella che si annuncia come un'avvincente stagione.

Superbike 2022: il calendario

Attualmente la stagione Superbike, che è ancora provvisorio dato che prevede possibili aggiustamenti legati alla pandemia, prevede 12 round. Dopo questo primo weekend in Spagna si correrà ad Assen, in Olanda, domenica 24 aprile e all'Estoril, in Portogallo, domenica 22 maggio.

Tre round prima dell'appuntamento più atteso da noi italiani. Domenica 12 giugno le derivate di serie saranno di scena al Misano World Circuit "Marco Simoncelli". Si correrà poi in Gran Bretagna, a Donington, domenica 17 luglio, in Repubblica Ceca al Autodrom Most, domenica 31 luglio, in Francia, a Magny-Cours, domenica 11 settembre, a Barcellona, domenica 25 settembre, e in Portogallo, domenica 9 ottobre.

Per le ultime tre gare la Superbike ha in programma 3 trasferte intercontinentali in Argentina, 23 ottobre, in Indonesia, domenica 11 novembre e in Australia, domenica 20 novembre, dove il Mondiale si chiuderà sul bellissimo tracciato di Phillip Island.

Superbike 2022: i favoriti, i piloti e le moto

Il campione del mondo Toprak Razgatlioglu scenderà in pista con il numero 1 in carena e lotterà per difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Il suo primo avversario sarà il vicecampione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki) che vanta sei titoli in carriera.

Occhi puntati su Alvaro Bautista, che torna in Honda dopo due anni in Ducati e su Scott Redding, al suo primo anno con la Bmw dopo le stagioni con Borgo Panigale.

Gli italiani Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSbk), Michael Ruben Rinaldi (Aruba Racing Ducati) xel Bassani (Motocorsa Racing), insieme al rookie Luca Bernardi (Barni Spark Racing Team) hanno tutte le carte in regola per fare bene.

Particolarmente attesi anche i debuttanti in casa Honda, l'ex MotoGp Iker Lekuona e Xavi Vierge e lo statunitense del team indipendente Grt Yamaha Garrrett Gerloff, un ottimo prospetto per i risultati ottenuti negli States, conosciuto in Europa per aver sostituito in un paio di occasioni Valentino Rossi nella sua ultima stagione in MotoGp nelle gare in cui il pesarese fu costretto ai box a causa del Covid.

A sfidarsi nella bagarre in pista saranno le cinque case costruttrici protagoniste del mondiale: la Yamaha YZF-R1, la Ducati Panigale V4R, la Kawasaki ZX-10RR, la Bmw M 1000 RR e la Honda CBR1000RR-R.

Superbike 2022: dove vederla in tv e in streaming

Anche quest'anno a trasmettere la Superbike sarà Sky Sport sul canale 208, quello dedicato alla MotoGp. In caso di sovrapposizione con le gare della classe regina del Motomondiale le gare della SBK saranno trasmesse su su Sky Sport Arena canale 204 o Sky Sport Action canale 206.

Il campionato SBK sarà in onda in chiaro con sei appuntamenti in diretta e sei in differita. Gli abbonati di Sky potranno guardare la Superbike in streaming su SkyGo, utilizzando l'apposita app, oppure collegandosi al sito skygo.sky.it. Quest'anno sarà possibile seguire la Sbk anche su Now Tv, la piattaforma a pagamento on-demand che include tutti i contenuti di Sky.

Chi volesse seguire in streaming tutta la stagione SBK può acquistare il pacchetto WorldSbk VideoPass sul sito ufficiale.

Sarà una stagione da non perdere.

