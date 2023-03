Sbk Indonesia 2023 oggi in tv: dove vedere la gara in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Secondo round stagionale per la Sbk. In questo weekend i piloti del campionato mondiale delle derivate di serie si sfidano in Indonesia, a Mandalika. Una settimana fa, in Australia, il campione del mondo in carica, Alvaro Bautista ha messo subito in chiaro come lui e la Ducati siano ancora il binomio da battere, mettendo a segno una tripletta. I due rivali più accreditati Rea (Kawasaki) e Ratzatioglu (Yamaha) dovranno mostrare subito una reazione.

Andrea Locatelli vorrà confermare il suo ottimo inizio di stagione. Altrettanto promettenti, in termini di punti, le gare australiane di Rinaldi e Bassani, mentre Danilo Petrucci, dopo due top-ten nelle gare lunghe, andrà a caccia di altri miglioramenti.

Sbk Mandalika: gli orari in tv

Orari Sky Sport MotoGP

Sabato 4 marzo

ore 3.40: Superbike Superpole

ore 6.30: Superbike Gara 1

Domenica 5 marzo

ore 3.30: Superbike Superpole Race

ore 6.30: Superbike Gara 2

orari TV8 - diretta

Sabato 4 marzo

ore 6.30 - Superbike Gara 1

Domenica 5 marzo

ore 3.30: Superbike Superpole Race

ore 6.30: Superbike Gara 2

Orari TV8 - differita

Sabato 4 marzo

ore 14: Superbike Gara 1

Domenica 5 marzo