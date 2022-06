Bautista firma con la Ducati: arriva un meritatissimo rinnovo

Il futuro di Alvaro Bautista sarà ancora illuminato di rosso. Il pilota spagnolo, 37 anni, ha rinnovato oggi, martedì 28 giugno, il suo contratto con la casa di Borgo Panigale.

Un giusto riconoscimento per il leader del campionato che, nei quattro round sinora disputati, ha totalizzato 220 punti e ne ha 36 di vantaggio sul suo primo inseguitore, il sei volte campione del mondo, Jonathan Rea. Bautista, inoltre, è l'unico pilota che è riuscito a salire sul podio in tutte le 12 gare sinora disputate e ha già conquistato 6 vittorie in questa stagione. Il rinnovo, dunque, è meritatissimo.

Sbk, Bautista rinnova con Ducati

Alvaro Bautista esprime così tutta la sua soddisfazione per il raggiungimento di questo accordo. "Sono molto felice di poter continuare per almeno un altro anno con il team Aruba Ducati che per me è come una famiglia. Mi sono sempre trovato bene con questo team e da quando sono tornato le sensazioni sono state ancora più positive rispetto alla stagione 2019. Quando qualcosa funziona così bene, possiamo solo continuare a lavorare, guardando avanti".

Il pilota spagnolo il prossimo anno compirà 38 anni ma sottolinea come "fisicamente e mentalmente credo che questo sia il miglior momento della mia carriera. Continuare a far parte della Ducati, un'azienda molto importante, un punto di riferimento a livello tecnologico, è qualcosa di incredibile a livello personale”.

Gigi Dall'Igna, direttore general della Ducati, esprime così tutta la sua soddisfazione: "Siamo molto contenti di poter continuare insieme a Bautista nel 2023. Il suo stile di guida non è soltanto bello da vedere in tv, ma è anche la chiave per tirare fuori il massimo potenziale dalla Panigale V4. Siamo convinti che insieme possiamo raggiungere molte mete importanti."