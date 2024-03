Scherma, Coppa del Mondo: gli sciabolatori azzurri staccano il pass per Parigi

Si è chiusa con il sorriso l’ultima tappa della qualifica olimpica per la Nazionale di sciabola maschile. Il quartetto formato da Luigi Samele, Luca Curatoli, Pietro Torre e Michele Gallo, impegnato in Coppa del Mondo sulle pedane di Budapest (Ungheria), è riuscito a conquistare il biglietto per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il cammino degli azzurri nella gara a squadre, iniziata con un perentorio 45-33 alla Cina, si è interrotto già nei quarti di finale contro gli Stati Uniti, impostisi con il punteggio di 45-39.

Per i ragazzi del commissario tecnico Nicola Zanotti è risultata decisiva la successiva eliminazione in semifinale della Germania, battuta per 45-39 dalla Corea del Sud, che ha permesso alla formazione tricolore di consolidare il proprio status di migliore nazione europea alle spalle delle prime quattro squadre del ranking mondiale. En plein di carte olimpiche, dunque, per la scherma italiana che, dopo aver già qualificato a Parigi le squadre di fioretto, quelle di spada e le ragazze della sciabola, (così come avvenuto a Tokyo 2020) si presenterà nella capitale transalpina con tutte e sei le proprie rappresentative.

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 sono attualmente 212 (106 uomini, 106 donne) in 24 discipline.