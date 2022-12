Sci alpino, Coppa del mondo maschile in Val Gardena: il programma e dove vedere le gare in tv

Settimana imperdibile per gli amanti dello sci alpino. Saranno 5 le gare di Coppa del mondo maschile consecutive e ben 500 i punti in palio. Il programma della Val Gardena inizia giovedì 15 dicembre con un superG che recupera la gara cancellata a Beaver Creek. Venerdì 16 dicembre verrà disputato il SuperG, mentre sabato 17 dicembre si disputerà la discesa già in programma. Domenica 18 e lunedì 19 gli uomini-jet lasceranno spazio ai gigantisti che daranno sfoggio di tutta la loro abilità tra le porte larghe dell'Alta Badia.

Saranno al via in nove gli azzurri nella prima delle due discese della Val Gardena, quella che recupera la gara cancellata a Beaver Creek. Max Carca e lo staff hanno deciso di schierare: Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Florian Schieder e Federico Simoni.

Nell’unica prova, che si è disputata martedì, si erano messi in buona evidenzia sia Mattia Casse, con il secondo tempo, che Federico Simoni, con il quarto.

Le condizioni della Saslong sono ottime, e il meteo è favorevole. La partenza della prima discesa è prevista per le 12 di giovedì, con diretta su Rai Due ed Eurosport.

Cdm maschile sci alpino Val Gardena 2022: gli orari in tv

Lo gare di Coppa del mondo di sci alpino maschile in Val Gardena saranno trasmesse in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport, in streaming si potranno seguire su discovery+, Eurosport Player, DAZN.

Giovedì 15 dicembre

ore 12.00 discesa maschile

Venerdì 16 dicembre

ore 11.45 superG maschile

Sabato 17 dicembre