Sci alpino maschile oggi slalom Madonna di Campiglio: dove vederlo in tv e in streaming

Grande appuntamento oggi per gli amanti dello sci alpino. Giovedì 22 dicembre i protagonisti del circo bianco sono di scena a Madonna di Campiglio per lo slalom in notturna sulla mitica 3-Tre. Il favorito d'obbligo, dopo il successo nel primo slalom della stagione in Val d'Iser, è il norvegese Lucas Braathen.

Agguerrita la concorrenza: Kristoffersen, Feller e Meillard tra gli avversari più quotati. Gli azzurri, nell'ultima gara di casa prima di Natale, sono pronti a dare il massimo. Sarà in gara anche Alex Vinatzer, le cui condizioni erano in dubbio dopo l'inforcata sulla Gran Risa. Tifo alle stelle anche per Razzoli, Sala, Mauberger, Gross, Kastulunger e Liberatore.

Sci Cdm maschile slalom Madonna di Campiglio: gli orari in tv

La prima manche si disputerà alle ore 17.45, mentre la seconda è in programma alle ore 20.45. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport e in streaming su discovery+, Eurosport Player, DAZN.