Sci oggi tv Cdm femminile gigante Are: dove vederlo in diretta e in streaming

L'ultima tappa della Coppa del mondo di sci femminile, prima delle finali a Meribel, inizia oggi in Svezia. I riflettori sono puntati sul duello per la conquista della coppa di cristallo tra Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova.

La stella statunitense, che ha dato i primi segnali di ripresa dopo la batosta delle Olimpiadi di Pechino dove non ha conquistato nessuna medaglia, è al comando con 1156 punti, contro i 1039 della campionessa slovacca, che in Cina ha vinto la medaglia d’oro nello slalom speciale.

Nella classifica di specialità al comando c'è la svedese Sara Hector, 522 punti, che davanti al pubblico di casa cercherà l'allungo contro la sua prima inseguitrice, la francese Tessa Worley, a quota 467.

L'Italia, per fare bene in questa giornata, punta molto su Federica Brignone, che sta disputando una stagione eccezionale in cui brillano gli allori olimpici, la medaglia d'argento in gigante e quella di bronzo in combinata e la coppa del mondo di supergigante, conquistata la scorsa settimana sulle nevi svizzere di Lenzerheide.

Ci si aspetta, invece, un riscatto da Marta Bassino che sta disputando un’annata sottotono. Non ci sarà Sofia Goggia che si sta concentrando sul suo recupero e punta tutto sulla gara di discesa libera delle finali di Meribel, in programma mercoledì 16 marzo.

Sci alpino gigante Are: gli orari in tv

Il gigante femminile di Are sarà particolarmente avvincente anche perchè la seconda manche si disputerà in notturna, alle 18 ora italiana.

Ecco gli orari: