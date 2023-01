Sci alpino femminile oggi SuperG St. Anton: dove vederlo in tv e in streaming

Inizia oggi, sabato 14 gennaio, il fine settimana della Coppa del mondo di sci femminile a St. Anton. A causa del meteo avverso non si è potuta disputare nessuna delle prove cronometrate, pertanto da regolamento è stata annullata la discesa libera, sostituita da un secondo SuperG.

L'Italia punta su Elena Curtoni, leader di specialità, su Sofia Goggia, al rientro dopo la pausa per l'infortunio alla mano che non le impedì di vincere a Saint Moritz, su Marta Bassino, Nadia Delago, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Karoline Pichler.

Coppa del mondo sci femminile SuperG St Anton: gli orari in tv

Il SuperG a Sant Anton, che sostituisce la discesa libera, è in programma sabato 14 gennaio alle ore 11. Sarà trasmesso in diretta in chiaro su Raisport (streaming su Raiplay), per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).