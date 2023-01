Sci alpino femminile oggi SuperG St Anton: dove vederlo in tv e in streaming

Un altro SuperG è in programma a St Anton. Oggi, domenica 15 gennaio, le azzurre avranno un'altra opportunità per mettersi in mostra. Ieri, sabato 14 gennaio, Federica Brignone ha ottenuto una splendida vittoria. La campionessa valdostana andrà a caccia del bis. In pista per l'Italia ci saranno anche Elena Curtoni, leader di specialità, Sofia Goggia, che fortunatamente non ha avuto conseguenze dalla brutta caduta della gara di ieri, Marta Bassino, Nadia Delago, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Karoline Pichler.

Mikaela Shiffrin, dopo le recenti vittorie che le hanno permesso di eguagliare gli 82 successi di Lindsay Vonn, diventando insieme alla connazionale la sciatrice più vincente di sempre, si è concessa un weekend di riposo e non sarà in gara.

Coppa del mondo sci femminile SuperG St Anton: gli orari in tv

Il secondo SuperG, in programma domenica 15 gennaio a St Anton, è alle 11.30. diretta in chiaro su Raisport (streaming su Raiplay), per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer)