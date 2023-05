Tappa oggi Giro d'Italia 2023: Atripalda-Salerno, percorso e altimetria

Quinta tappa del Giro d'Italia 2023 oggi, mercoledì 10 maggio, da Atripalda a Salerno. Ieri il gruppo ha affrontato le prime salite nella tappa vinta a Lago Laceno da Aurelien Paret-Peintre. Evenepoel ha perso volontariamente la maglia rosa in favore di Andreas Leknessund, secondo.

Nella giornata odierna i corridori dovranno fare i conti con una tappa, in terra campana, caratterizzata da alcuni saliscendi, in cui ci saranno occasioni per andare in fuga. Le squadre dei velocisti dovranno impegnarsi a fondo se vorranno un finale in volata.

Potrebbe essere una bella occasione per un possibile bis del friulano Jonathan Milan, che dovrà fare i conti con corridori come Michael Matthews. Tra i corridori che proveranno ad anticipare la volata potrebbe esserci un 'attaccante di calibro come Mads Pedersen.

Dopo la partenza da Atripalda il gruppo affronterà il Passo Serra (3,8 km al 7,6% di pendenza media) e al km 108 salirà a Oliveto Cetra (2,9 km al 7,9%). L'ultima salita, 3,4 km al 3.5%, precederà una discesa che riporterà i corridori in pianura, prima del traguardo a Salerno.

Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD (dalle 11.55 alle 14.00), Rai 2 (dalle 14 all’arrivo), Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. Il gruppo partirà alle ore 12.40 e arriverà tra le 17.00 e le 17.30 a seconda dell'andatura.