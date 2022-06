Tiro con l'arco, Azzurri a Parigi per la terza tappa di Coppa del Mondo

Dopo le tre medaglie conquistate agli Europei di Monaco, l'Italia va a caccia di altre soddisfazioni nella terza tappa di World Cup a Parigi, in programma nella settimana che va da lunedì 20 a lunedì 27 giugno. Sedici in totale gli azzurri convocati, con la squadra maschile che dopo due argenti di fila proverà a conquistare un altro oro dopo quello continentale di domenica scorsa. L'obiettivo, a prescindere dai podi, sarà quello di guadagnare altri punti importanti nel ranking mondiale anche in vista della qualificazione per i Giochi Olimpici. Proprio Parigi lo scorso anno è stata la sede della tappa di coppa che portò la qualificazione del trio azzurro femminile, mentre sfumò per pochissimo il pass del trio maschile. Nella lista dei convocati ci sono anche atleti dell'arco olimpico che, subito dopo le fatiche parigine, partiranno direttamente dalla Francia per i Giochi del Mediterraneo che si disputeranno in Algeria.





Ricurvo

Nell'arco olimpico maschile tornano in campo i tre azzurri che hanno appena conquistato il titolo europeo a squadre: Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre). Insieme a loro tirerà a Parigi anche Michele Frangilli (Aeronautica Militare), l'olimpionico azzurro che è passato alla storia per il 10 decisivo all'ultima freccia che valse l'oro a squadre a Londra 2012. Anche nell'arco olimpico femminile confermato il terzetto di Monaco di Baviera, Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Lucilla Boari (Fiamme Oro) e la campionessa paralimpica Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre), alla sua seconda chiamata nella Nazionale "normodotati". A completare la formazione sarà la titolare di Tokyo Chiara Rebagliati (Fiamme Oro).



Compound

Tanti cambi invece nelle selezioni compound, al maschile sono stati convocati Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), Leonardo Costantino (Arcieri Delle Alpi), Elia Fregnan (Arcieri Del Torrazzo) e Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia). Nel femminile ritrovano la maglia azzurra Anastasia Anastasio (Marina Militare) dopo la gravidanza e la junior Elisa Bazzichetto (Arcieri del Torresin). Confermate invece Elisa Roner (Kosmos Rovereto) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino) che hanno vinto l'argento a squadre agli Europei lo scorso fine settimana.