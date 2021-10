Tour de France 2022, tutte le tappe: altimetria, calendario e percorso

È stata presentata oggi a Parigi l’edizione 2022 del Tour de France. La Grande Boucle inizierà venerdì 1 luglio e terminerà domenica 24 luglio. Saranno 21 le tappe con due sole cronometro e tre sconfinamenti in Danimarca, Svizzera e Belgio. La seconda prova contro il tempo si disputerà il penultimo giorno: 40 km da Lacapelle-Marival - Rocamadour. Potrebbe rivelarsi decisiva se le Alpi e i Pirenei non avranno già emesso il loro verdetto.

Tour de France 2022: il percorso

Le tre settimane della corsa a tappe più famosa del mondo prenderanno il via dalla Danimarca. La tappa inaugurale sarà una cronometro di 13 km che si disputerà a Copenaghen. Per questo, per la prima volta in carriera, potrebbe partecipare al Tour il due volte campione del mondo a cronometro, il piemontese Filippo Ganna.

Anche le due tappe successive, sulla carta adatte ai velocisti o a tentativi di fuga da lontano, saranno in terra danese e saranno rese particolarmente insidiose anche per la probabile presenza del vento.

Dopo il trasferimento in Francia si ripartirà da Dunkerque dove verranno affrontati sei cote sulla strada di Calais. Sulla strada verso Arenberg verranno affrontati 11 settori di pavè per un totale di venti chilometri. A Longwy i corridori affronteranno la tappa più lunga, 220 chilometri caratterizzati nel finale da un muro al 12%.

Il primo arrivo in salita sarà come sempre particolarmente atteso. Gli uomini di classifica saranno subito messi alla prova dall'arrivo caratterizzato dallo sterrato finale a Super Planche des Belles Filles.

Il Tour de France 2022 aprirà i suoi confini anche al Belgio e alla Svizzera. In terra elvetica il gruppo affronterà le salite del Massiccio del Jura con il Col de Mosses, il Col de la Croix e il Pas de Morgins prima di arrivare a Morzine. Qui ci sarà la prima giornata di riposo. Seguirà una seconda tappa Oltralpe, una breve frazione di 148 km da Morzine Les Portes du Soleil - Megève, prima di due tappe attesissime che hanno segnato la storia della corsa.

Giovedì 14 luglio il gruppo da Albertville si dirigerà al Col du Granon (149 km), dove non si sale dal 1986. Passerà da Lacets de Montvernier, dal Telegraph, e dal Galibier, che verrà affrontato anche nella giornata successiva quando ci sarà l’arrivo sulla mitica Alpe d’Huez.

Il Tour molto probabilmente si deciderà nell'ultima settimana dove sono in programma le tappe sui Pirenei. Chi vuole conquistare la maglia gialla, o conservarla, dovrà uscire indenne dalle salite che si affronteranno il 20 luglio nella Saint-Gaudens-Peyragudes (130 km) e il giorno successivo, il 21 luglio nella Lourdes-Hautacam (143 km).

Prima di godersi il trionfo sui Campi Elisi, però, i ciclisti dovranno superare la seconda e ultima sfida contro il tempo. Il favorito d'obbligo è il vincitore delle due ultime edizioni, lo sloveno Tadej Pogacar. In tanti però sognano di indossare la maglia gialla. C’est le Tour.

Tour de France 2022: le tappe