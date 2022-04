Valentino Rossi, seconda gara GT a Brands Hatch: dove vederlo in diretta

Valentino Rossi è pronto a tornare in pista. Il Dottore in questo weekend, sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, sarà impegnato nella seconda tappa del GT World Challenge Europe a Brands Hatch, in Gran Bretagna.

Il Dottore, insieme al suo compagno di squadra Frédéric Vervisch, affronterà la sprint race al volante della R8 LMS EVO II GT3 #46 del Team WRT.

Sabato 30 aprile si disputeranno le prove libere e le qualifiche, mentre domenica 1 maggio si disputeranno gara 1 e gara 2 che dureranno entrambe un'ora.

Gli appassionati potranno seguire l'evento su Sky Sport Action (canale 206), in diretta streaming su Sky Gp e Now Tv e sul canale YouTube di GTWorld.

Qui di seguito trovate gli orari:

sabato 30 aprile

10.00 Prove libere 1

13.25 Prove libere 2

16.50 Qualifiche

domenica 1 maggio