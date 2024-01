Cholet Basket - Dinamo Sassari: segui la partita in diretta

La Dinamo Sassari si è guadagnata la possibilità di giocare il play-in di BCL per riuscire a conquistare un pass per i gironi di Top 16. La squadra di Bucchi affronta questa sera il primo match in trasferta contro i francesi di Cholet, che hanno vinto mercoledì scorso in campionato contro Le Mans.

La serie è al meglio delle tre partite con Sassari che giocherà in casa mercoledì prossimo il match di ritorno. Eventuale bella il 17 in Francia, visto che i transalpini hanno chiuso il loro girone al 2° posto (Dinamo 3a).

La qualificazione ottenuta all'ultima giornata disponibile ha mostrato come i ragazzi di coach Piero Bucchi stiano raccogliendo meno di quanto meritino. Senza il fattore campo a disposizione, la compagine sarda troverà uno Cholet Basket che ha chiuso al secondo posto il Gruppo C con un record di 3-3. Il capo allenatore Laurent Vila si metterà nelle mani della coppia Gerald Ayayi-Craig Randall II, guardie dotate di grande intelligenza sui due lati del campo e abili nel dividersi la gestione dei possessi sia in fase di creazione sia in fase di realizzazione; il compagno di reparto T.J. Campbell sarà il playmaker designato dei francesi, potrà giocare come prima o seconda o terza opzione da creator e verrà innescato quando serviranno punti da dietro l'arco. Il classe 2005 Tidjane Salaun – tra le 'Rising Star' della competizione – rappresenterà uno dei pericoli principali, poiché capace di giocare come 3&D e successivamente volare al ferro velocizzando la manovra in transizione.

I 210 centimetri di Neal Sako saranno un grattacapo da non sottovalutare in prossimità delle plance, abile nella lotta a rimbalzo e coinvolto frequentemente sui pick and roll. Le rotazioni di coach Vila prevedono l'utilizzo di due point guard di ruolo nei nomi di Enzo Goudou-Sinha e di Nathan De Sousa, facilitatori di gioco poco avvezzi a cercare il canestro, ma lesti nel trovare il compagno più libero. Vojtech Hruban si aggiungerà alla batteria di esterni presenti a roster, mentre il lungo Emmanuel Nzekwesi permetterà al proprio allenatore di aggiungere muscoli sotto i tabelloni. L'ultima giornata della BetClic Elite ha visto lo Cholet Basket vincere 111-96 contro Le Mans, questo risultato ha permesso alla compagine della Loira di salire al nono posto con un record di 9-9.

Cholet Basket - Dinamo Sassari: segui la partita in diretta

Cholet Basket - Dinamo Sassari si gioca oggi - mercoledì 3 gennaio - alle ore 20.00 in diretta su DAZN.