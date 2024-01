Cluj - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il successo interno contro lo Slask Wroclaw ha fatto mantenere alla squadra di coach Paolo Galbiati il sesto posto nel Gruppo B salendo a 7-8 di record. La trasferta in Romania li porrà domani pomeriggio di fronte al Cluj-Napoca (record 11-4) appena qualificatosi alla fase ad eliminazione diretta dopo la vittoria per 81-85 sul parquet del ratiopharm Ulm.

Il gruppo di Mihai Silvasan sarà guidato da Bryce Jones, guardia americana rapida nell'attaccare il ferro, lesta nel recuperare palloni e nel catturare rimbalzi per alzare l'intensità di gioco. Gli spot di esterni verranno occupati dal cubano Karel Guzman e dal veterano Dennis Seeley, entrambi partecipi in fase difensiva e pronti a ribaltare l'azione sul fronte opposto; Jarell Eddie darà loro man forte spaziando tra la possibilità di giocare da 3&D atipico e quella di proteggere il proprio ferro. Il centrone croato Andrija Stipanovic chiuderà il quintetto stazionando all'interno dei due pitturati per raccogliere rimbalzi da una parte e segnare punti facili dall'altra. In uscita dalla panchina la maggior parte delle responsabilità saranno tra le mani di Patrick Richard, realizzatore su tre livelli con flash da passatore, chiamato principalmente a trascinare la second unit con i suoi canestri. Nelle profonde rotazioni di coach Silvasan si divideranno il ruolo di supporto nei possessi offensivi due profili quali Adam Mokoka (specialista difensivo a tutto tondo) e Mihai Maciuca; il lungo moderno Mareks Mejeris metterà a disposizione della squadra i suoi centimetri, le sue capacità balistiche dai 6.75 metri e la sfrontatezza nello sfidare fisicamente le difese schierate.

Emanuel Cate sarà il backup nello spot di centro: al romeno classe 1997 verrà chiesto di utilizzare il suo gioco spalle a canestro per mettere in seria difficoltà gli avversari e garantire seconde chance dalla sua velocità nel catturare rimbalzi offensivi. Possibile spazio per il classe 2003 Eduard Roschnafsky e il classe 2004 David Lapuste. Nel campionato romeno, il Cluj-Napoca ha conquistato il successo sul CSM Corona Brasov con il punteggio di 101-83 rimanendo di fatto imbattuto (record 8-0) e saldo al primo posto.

Cluj - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Cluj - Dolomiti Energia Trentino, gara di Eurocup, si gioca domani - martedì 23 gennaio - alle ore 18.00. Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su DAZN.