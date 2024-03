Dinamo Sassari – Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il Banco di Sardegna Sassari apre la domenica della 21a giornata ospitando, domani, nel primo dei due lunch match, la Virtus Bologna, che viene dall’eliminazione nei quarti di finale della Frecciarossa Final Eight 2024 contro Reggio Emilia e il match di Eurolega contro il Valencia Basket. Questa è la gara numero 30 tra i due club, con la Virtus avanti nel computo dei precedenti per 15-14 ma indietro per 9-5 nelle sfide giocate in Sardegna. Bologna ha vinto le ultime 4 gare giocate contro Sassari, 3 in campionato e una nella Finale di Supercoppa della stagione 22/23.

Il match di andata si è disputato nel corso della 4ª giornata, il 22 ottobre 2023, quando la Segafredo ebbe la meglio per 80-66 spinta dai 14 punti di Abass e dai 10 punti, 12 rimbalzi e 9 assist di un inarrestabile Shengelia. Tre ex. Nella Dinamo Sassari Stefano Gentile, che ha giocato nella stagione 2017/18 con le V Nere, viaggiando a 5.9 punti in 20 minuti abbondanti di impiego medio. C'è anche Alessandro Cappelletti ha giocato a Bologna nella stagione 2018/19, andando a referto in 30 occasioni. Nella Virtus Achille Polonara, a Sassari nelle annate 2017/18 e 2018/19 collezionando 10.2 punti e 5.6 rimbalzi di media in 76 presenze complessive nelle competizioni nazionali. Con la Dinamo ha conquistato la FIBA Europe Cup 2018.

Nenad Markovic, coach Banco di Sardegna Sassari: "I ragazzi stanno facendo benissimo, si stanno impegnando tantissimo, lavorano duro, non posso dire niente, in queste settimane abbiamo provato a sistemare tante cose. Dobbiamo vedere come siamo riusciti a trasferire il nostro lavoro contro una grandissima squadra come Bologna. Conosco Banchi che allenava in Francia, giocano benissimo, hanno grandissimi giocatori, riescono ad essere squadra, sono la squadra italiana di riferimento in Europa. Hanno giocatori che sono bravissimi a leggere le situazioni nel minor tempo possibile. Per giocare contro la Virtus, dovremo essere più forti, riuscire a fare meno errori possibili. Dobbiamo condurre ogni transizione difensiva, cercare di sfruttare tutta la nostra energia, tutta la concentrazione applicata in ogni dettaglio. Reggio Emilia ha dimostrato che ogni tanto si possono battere. Ho fiducia in questo gruppo, sono convinto che abbiamo del potenziale. Dobbiamo essere perfetti. Essere concentrati per quaranta minuti sarà fondamentale. Hanno guardie molto grosse che possono giocare post basso, hanno Shengeila spalle a canestro o Mickey da numero 4, hanno tantissima esperienza nel leggere le situazioni di mismatch. Dobbiamo essere organizzati per riuscire a contrastare la loro differenza fisica, per esempio con Hackett che va sempre spalle a canestro come ha fatto con Valencia. Penso che se saremo concentrati, cercheremo di andare forti a rimbalzo e fare un grande sforzo come gruppo, allora potremo competere. Difficile firmare giocatori che cambino drasticamente il corso della squadra in questo momento. Ci sono tanti giocatori sul mercato ma non così forti da cambiare la squadra. Credo nei miei giocatori, non penso che buttare via soldi o energie tanto per cambiare sia il massimo, rischi di distruggere l’ambiente. Dobbiamo riuscire a cambiare mentalità a questi ragazzi, soprattutto fuori casa dove abbiamo vinto una volta sola. Sento che questa sarà la chiave. Io sono sicuro che daranno il 100% per migliorare, i ragazzi lavorano duro, stanno bene insieme e hanno spirito di squadra. Non c’è un giocatore che rischia di spezzare l’equilibrio".



DINAMO SASSARI – VIRTUS BOLOGNA: dove vedere la partita in diretta

Dinamo Sassari - Virtus Bologna, gara di serie A, si gioca domani - domenica 3 marzo - alle ore 12.00. Diretta streaming su DAZN e diretta tv su Eurosport 2.