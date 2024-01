La sconfitta esterna per 78-70 sul parquet del Turk Telekom ha messo pressione alla squadra allenata da coach Paolo Galbiati oggi con record 6-8 e con il fiato sul collo delle inseguitrici. A “Il T Quotidiano Arena” arriva il fanalino di coda Slask Wroclaw (record 2-12) reduce però dall'impresa casalinga contro il ratiopharm Ulm con il punteggio di 100-88. Il capo allenatore Jacek Winnicki sfrutterà la staffetta tra i playmaker Kendale McCullum e Marek Klassen per creare gioco, vista l'abilità di entrambi di innescare i compagni e alzare il ritmo partita. Dusan Miletic andrà a giovare della combo di cui sopra: infatti, il centrone di 214 centimetri potrà sia rollare sia allargarsi sul perimetro per garantire punti da ogni zona del campo.

Hassani Gravett e Mateusz Zebski sono due guardie atipiche dotate di un buon tiro da dietro l'arco, con propensione per catturare rimbalzi e far ripartire la transizione offensiva; l'ala forte Andrii Voinalovych completerà il quintetto facendosi trovare pronto dai 6.75 metri, fungendo anche da tagliante in area per realizzare canestri facili e conquistare tiri liberi. Dalla panchina, il veterano Artsiom Parakhouski darà il cambio sotto le plance e giocherà di esperienza nel pitturato per sovrastare i lunghi avversari; la coppia di esterni Aleksander Wisniewski-Michal Sitnik dovrà aiutare ad incrementare il fatturato con tiri da tre punti e penetrazioni nel traffico che possano garantire anche tiri a cronometro fermo. Nel campionato polacco, lo Slask Wroclaw ha ottenuto una vittoria di misura sul Gliwice (86-87) rimanendo stazionario al dodicesimo posto in classifica (record 8-9).

Dolomiti Energia Trentino - Slask Wroclaw: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dolomiti Energia Trentino - Slask Wroclaw, 15a giornata di Eurocup, si gioca oggi - martedì 16 gennaio - alle ore 20.00 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su DAZN.