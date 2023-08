Italbasket verso il Mondiale, prime amichevoli: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Si è chiuso il training camp dell'Italbaskt a Folgaria. Gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco hanno avuto modo di svolgere al meglio la prima parte della preparazione al Mondiale circondati dall’affetto e dal calore delle centinaia di tifosi che durante il periodo sono accorsi al palazzetto. I 15 giocatori a disposizione dello staff tecnico hanno sostenuto sessioni di pesi, tiro e basket lungo le quasi due settimane passate sull’Alpe Cimbra. A salutare gli Azzurri sono passate due leggende della nostra pallacanestro: Dan Peterson e Carlton Myers.

Così il capitano Gigi Datome: “A nome della squadra desidero ringraziare tutti coloro che qui a Folgaria ci hanno fatto sentire come a casa. E’ stato bello essere accolti con professionalità ed entusiasmo, qualità che ormai da tanti anni troviamo in Trentino. Grazie anche ai tantissimi tifosi che sono venuti a vederci durante gli allenamenti: la carica positiva che ci hanno trasmesso non ha prezzo. Lasciamo l’Alpe Cimbra pronti per iniziare a giocare gare importanti nel percorso di preparazione al Mondiale. Mi aspetto il pienone al Palazzetto di Trento per le partite della Trentino Cup”.

Chiuso dunque il raduno, è tempo di scendere in campo. Le prime gare della stagione saranno quelle della Trentino Basket Cup, l’ormai tradizionale torneo che da tanti anni apre il carnet delle amichevoli di preparazione. Si inizia domani, venerdì 4 agosto, con Cina-Capo Verde, match che poi definirà l’avversario dell’Italia nella gare del giorno seguente. L’esordio di Capitan Datome e compagni è fissato per le 20.30 del 4 agosto contro la Turchia di coach Ergin Ataman (diretta tv Sky Sport, streaming su Sky Go).

Sabato prossimo, 5 agosto, le finali del torneo: alle 18 per il 3° e 4° posto e finalissima alle 20.30. Per gli Azzurri, come detto, la Cina di coach Djordjevic o Capo Verde di Tavares (diretta tv Sky Sport, streaming su Sky Go).