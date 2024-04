LBA, Dinamo Sassari - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in diretta

Il Banco di Sardegna Sassari, dopo la vittoria di Brindisi, ospita la Carpegna Prosciutto Pesaro, che viene dal k.o. di Treviso, nel lunch match della 26a giornata. Questa sarà la partita numero 36 tra le squadre e nei precedenti il Banco di Sardegna guida per 24-11 nel totale. Su 17 partite giocate a Sassari, Pesaro ha vinto solo in un’occasione, nei gironi di qualificazione della Supercoppa 2020. Il match di andata, giocato domenica 7 gennaio 2024 nel corso della 15ª giornata, è stato vinto dal Banco di Sardegna per 69-79, grazie a una prova da 26 punti di Breein Tyree.

Un ex nel Banco di Sardegna Sassari: è Vasilis Charalampopoulos, a Pesaro nell’annata 2022/23 firmando 9.4 punti e 4.7 rimbalzi di media in 32 presenze complessive. Tra i marchigiani Romeo Sacchetti, che ha allenato a Sassari dal 2009 al 2015, guidando la Dinamo alla promozione in Serie A e conquistando con i biancoblu uno Scudetto (2014/15), una Supercoppa (2014) e due Coppe Italia (2014 e 2015). Il suo bilancio in Serie A è di 105 vittorie su 169 partite allenate.

Nenad Markovic, coach Banco di Sardegna Sassari: "Ogni gara adesso diventa una battaglia, ognuno ha un obiettivo, Pesaro si gioca la salvezza, dobbiamo approcciare ogni partita come abbiamo fatto in tutte le partite in casa nell’ultimo mese e mezzo, concentrati, hanno talento individuale. Nelle partite che ho visto hanno giocato molto meglio a Treviso che in casa contro Reggio, più organizzati e più equilibrati in trasferta che in casa, non vogliamo correre e andare su e giù per il campo giocando a tanti possessi a 90 punti, la gestione del ritmo diventa fondamentale, mi aspetto tanta fisicità e aggressività. Siamo concentrati partita per partita senza guardare oltre, la squadra è stata super attenta nel meso di marzo contro squadre molto forti, acquisendo fiducia e riuscendo a togliersi la paura di restare nella categoria. Dobbiamo avere grandi motivazioni, cercare di avere quotidianamente una spinta nel nostro lavoro per riuscire a centrare i playoff, che potrebbero essere il coronamento di questi ultimi tre mesi".

Romeo Sacchetti, coach Carpegna Prosciutto Pesaro: “Ci attende un’avversaria che è uscita da un periodo particolare mentre noi veniamo da una discreta partita a Treviso, anche se non sufficiente per vincere. Dobbiamo fare ancora meglio, non voglio vedere facce rassegnate dato che ancora la matematica ci permette di pensare alla salvezza. In questa partita sarà necessario andare oltre le assenze e trovando in se stessi qualcosa in più rispetto a quanto visto finora, con l’obiettivo di dimostrare il nostro valore. L’atteggiamento sarà fondamentale, dovremo fare il massimo con quanto abbiamo a disposizione: non mi aspetto un atteggiamento diverso rispetto a quello visto a Treviso, anzi vorrei vedere anche un leggero miglioramento”.

LBA, Dinamo Sassari - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in diretta

Dinamo Sassari - Carpegna Prosciutto Pesaro, lunch match della 26a giornata di serie A, si gioca domani - domenica 7 aprile - alle ore 12.00. Diretta streaming su DAZN e diretta tv su Eurosport 2.