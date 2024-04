LBA, Dolomiti Energia Trentino - Bertram Derthona Tortona: dove vedere la partita in diretta

La Dolomiti Energia Trentino, dopo la sconfitta in volata di Milano, ospita la Bertram Derthona Tortona, che viene dal k.o. di Brescia, nel match che apre la 27ª giornata. Sono 12 i precedenti tra le due società, ossia 5 gare di stagione regolare giocate fino ad ora (4-1 per Tortona), 4 di playoff, 2 di Supercoppa e 1 di Coppa Italia. Il bilancio totale è di 10-2 per la Bertram e i piemontesi comandano per 3-2 anche nelle cinque gare giocate a Trento. Le due squadre si sono affrontate in stagione nel posticipo della 9ª giornata, giocato domenica 26 novembre 2023, quando la Bertram vinse all’overtime per 83-80 grazie ai 18 punti del decisivo Weems.

Sette i precedenti tra i due allenatori Walter De Raffaele e Paolo Galbiati, con il primo avanti per 5-2. Nella Dolomiti Energia Trentino due ex. Andrejs Grazulis ha giocato a Tortona in A2 nell’annata 2019/2020, viaggiando a 16.8 punti e 8.3 rimbalzi di media, Davide Alviti (autore di 4.9 punti in 16 minuti di impiego a partita) è stato nel Derthona in A2 nell’annata 2016/17.

Toto Forray, capitano Dolomiti Energia Trentino: "La spinta del nostro pubblico sarà importantissima: lo è sempre, ma a maggior ragione lo diventa in questo sprint finale in cui ogni partita è decisiva. Per la situazione che stiamo attraversando, gli infortuni e il nuovo "assetto" della squadra, sarà fondamentale vivere al massimo dell'intensità ogni momento della partita: ci potranno essere delle difficoltà e dei momenti poco brillanti all'interno della partita, e in quei momenti la spinta dei nostri tifosi sarà fondamentale. Mi aspetto un palazzetto infuocato. Manca poco alla fine della stagione, eppure la nostra sfida è quella di continuare il nostro processo di crescita. Stiamo riprendendo il ritmo e il gioco espressi a inizio stagione, dobbiamo proseguire su questa strada: certo, sappiamo che Tortona è una squadra con un roster di altissimo livello, che punta come minimo ad entrare ai playoff e che vorrà continuare a rimontare posizioni dopo un avvio di stagione difficile. Hanno tanti giocatori forti, esperti, che hanno giocato in Italia: dovremo essere concentrati e pronti a "vincere" le tante piccole sfide dentro la partita, a rimbalzo, in difesa, sui palloni vaganti. Servirà massimo focus, gioco di squadra e determinazione".

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: “Ci attende un calendario complesso, con quattro gare diverse ma tutte difficili, sia per la qualità delle squadre che affrontiamo che per il fatto che tutte hanno un obiettivo da raggiungere. Trento ha grandissima qualità negli esterni, come ha fatto vedere a Milano dove ha condotto per quasi tutta la partita anche con vantaggi importanti, prima di essere sconfitta nell’ultimo minuto. Dovrebbe rientrare Ellis, che si unisce a Hubb e Baldwin. La Dolomiti Energia corre bene il campo e usa molto il tiro da tre punti: queste due caratteristiche, soprattutto in casa, sono elementi fondamentali del loro gioco. Inoltre, Biligha e Alviti stanno giocando una ottima stagione. Come al solito, sarà importante conoscere le caratteristiche degli avversari per limitare il loro potenziale. Dovremo essere bravi sia in transizione difensiva che nel controllo dei rimbalzi, perché la Dolomiti Energia è prima in campionato in questa voce statistica. Sarà altresì molto importante curare i dettagli, come il controllo delle palle perse, e avere un’esecuzione di qualità nei momenti cruciali soprattutto sui singoli particolari”.

LBA, Dolomiti Energia Trentino - Bertram Derthona Tortona: dove vedere la partita in diretta

Dolomiti Energia Trentino - Bertram Derthona Tortona, gara della 27a giornata di serie A, si gioca oggi - sabato 13 aprile - alle ore 20. Live streaming su DAZN.