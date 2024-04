LBA, Givova Scafati - Openjobmetis Varese: dove vedere la partita in diretta

La Givova Scafati Basket, dopo il successo di Cremona, ospita l’Openjobmetis Varese, che viene dalla vittoria interna contro Napoli. Sono 7 i precedenti tra le società, con Varese avanti per 4-3. Scafati in casa è invece avanti per 2-1, con l’unica sconfitta arrivata solo nella scorsa stagione. Nel match di andata, giocato domenica 19 novembre 2023 nel corso dell’8ª giornata, l’Openjobmetis vinse per 94-93 con i liberi del decisivo Hanlan (25 punti) e i 16 punti e 11 assist di un ottimo Davide Moretti. Alessandro Gentile è il grande ex: il giocatore dei campani ha completato 13 partite a Varese nell’annata 2021/22, siglando 14.8 punti, 4.9 rimbalzi e 3.7 assist di media.

Matteo Boniciolli, coach Givova Scafati Basket: "Paradossalmente mi ritrovo a vivere la stessa situazione di quando sono arrivato a Scafati: vincemmo contro Napoli dopo tre sconfitte di fila, disputando una partita di grande intensità ed intelligenza. Sono convinto che la medesima prestazione sarà resa dalla squadra anche domenica sera. Affronteremo una squadra arrembante, che sa tirare da tre punti in transizione, corre tanto, con Mannion e Moretti attori principali di questo stile di gioco. Sappiamo di dover difendere duramente per fermare questa loro inerzia. Dobbiamo essere consapevoli che avremo qualche momento di difficoltà nel corso della gara, ma dovremo meritarci il sostegno del nostro pubblico durante l’intero incontro, arrivando alla sirena conclusiva un punto avanti. Il calendario ci permette di disputare questa gara tra le mura amiche e dovremo essere bravi a sfruttare al massimo questo vantaggio".

Matteo Jemoli, assistente General Manager Openjobmetis Varese: "Veniamo da una bella e convincente vittoria contro Napoli che oltre a dare morale ha portato anche due punti preziosi per la classifica davanti al nostro fantastico pubblico. Ora sarà importante ripetere la prestazione di domenica anche in trasferta, a Scafati, anche se siamo consapevoli che non sarà un campo facile. La Givova è una squadra molto aggressiva costituita da giocatori fisici e che arriva da una sconfitta lo scorso weekend a Cremona. Se vogliamo avere la meglio dovremo riuscire a pareggiare la loro intensità e, soprattutto, vincere la lotta a rimbalzo".

Givova Scafati - Openjobmetis Varese: dove vedere la partita in diretta

Givova Scafati - Openjobmetis Varese, ultimo match della giornata di serie A, si gioca oggi - domenica 14 aprile - alle ore 20.00. Live streaming su DAZN.