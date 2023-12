Serie A, salta una panchina pesante: il tecnico esonerato dopo l'ultimo k.o. interno

Marco Ramondino è stato esonerato dall'incarico di primo allenatore della Bertram Derthona, club della Serie A UnipolSai in LBA. L'esonero è arrivato dopo la sconfitta interna di ieri sera contro la Nutribullet Treviso, 68-82 il finale.

Lo comunica ufficialmente la società in una nota di stampa. La sconfitta segna il punto più basso della gestione Ramondino con la formazione di Tortona che in stagiona ha raccolto solo 10 punti in 13 partite, statistiche che la relega al dodicesimo posto della graduatoria.

Ramondino guida Derthona dall'ottobre del 2018 e da allora ha guidato la squadre per 214 volte, ottenendo 120 vittorie e portando i Leoni ai massimi livelli della pallacanestro italiana.

"Nelle oltre 5 stagioni a Tortona - osserva la società nella nota - Ramondino ha contribuito in modo decisivo alla crescita tecnica e strutturale del club. Il premio Allenatore dell'Anno di Lba per la stagione 2022/23 è solo la ciliegina su una torta, che rimarrà per sempre nella memoria di tutti".