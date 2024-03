LBA, Unahotels Reggio Emilia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La UNAHOTELS Reggio Emilia, dopo il successo di Pesaro, torna al PalaBigi per ospitare l’EA7 Emporio Armani Milano, che viene dalla vittoria in volata contro Napoli in campionato e la trasferta di Kaunas in Eurolega. Questa sarà la 72ª sfida tra le due squadre, con Milano avanti sia nel totale dei precedenti (53-18) che nelle sfide giocate a Reggio Emilia (19-12). Tra le due società si è giocata la finale di Supercoppa della stagione 2015/16 (conquistata da Reggio Emilia per 80-86) e la finale Scudetto sempre della stessa stagione vinta da Milano per 4-2.

Nelle ultime 10 gare giocate tra le due società il bilancio è di 9-1 per l’Olimpia, con l’unico successo della UNAHOTELS che risale al 22 gennaio 2023 (73-68). Le due squadre si sono già sfidate questa stagione nell’anticipo della 3ª giornata, sabato 14 ottobre 2023, quando l’EA7 Emporio Armani vinse per 79-68 spinta dai 16 punti di Tonut e i 14 punti e 5 rimbalzi di Poythress. Questa partita è l’unico precedente tra i due allenatori Ettore Messina e Dimitris Priftis. Nicolò Melli, grande ex, nato e cresciuto a Reggio Emilia, squadra in cui ha militato dall’infanzia sino al 2010, è alla 300a presenza in Serie A della sua carriera.

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “Affrontiamo una squadra che dispone di grande stazza e fisicità ed è brava a sfruttare questo suo vantaggio leggendo molto bene il gioco e creando vantaggi, soprattutto dal post-basso. Milano ha principi offensivi e difensivi molto saldi ed un roster profondo ed attrezzato per qualsiasi impegno: dal canto nostro, giochiamo al PalaBigi e cercheremo insieme al nostro pubblico di fare di tutto per essere un avversario serio, tosto e competitivo contro i Campioni d’Italia”.

Mario Fioretti, assistente allenatore EA7 Emporio Armani Milano: “Reggio Emilia è una delle squadre più in forma del campionato. Nell’arco di tutta la stagione, soprattutto in casa, ha dimostrato di essere in grado di battere chiunque. Dovremo riuscire a non farli correre partendo da una gestione della palla il più accorta possibile. L’aggressività contro un reparto guardie molto completo e l’attenzione vicino a canestro soprattutto nei confronti di Faye e Black saranno i punti focali della nostra difesa”.

LBA, Unahotels Reggio Emilia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming