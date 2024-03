LBA, Virtus Bologna - Estra Pistoia: dove vedere la gara in diretta tv e in streaming

A chiudere la 25ª giornata della Serie A UnipolSai 2023/24 ci penseranno Virtus Segafredo Bologna ed Estra Pistoia. I bianconeri vengono dalla vittoria contro Brescia in campionato e il match interno perso contro il Panathinaikos in Eurolega mentre i biancorossi sono reduci dal k.o. interno contro Treviso.

Le due squadre si sono già affrontate 13 volte, nove delle quali conquistate dalla Virtus. Bologna ha anche conquistato 4 dei 6 scontri diretti giocati in casa. L’ultima vittoria dei toscani in casa delle V Nere è datata 7 aprile 2019 (67-78).

La Segafredo si impose nettamente per 70-91 nel match di andata, giocato sabato 23 dicembre 2023 nel corso della 13ª giornata. In quell’occasione il miglior realizzatore della Virtus è stato Belinelli (19 punti), seguito da Dunston (18 punti). Questo scarto di 21 punti è il maggiore in una vittoria esterna tra le due società. Questa partita è stato l’unico precedente tra i due allenatori Luca Banchi e Nicola Brienza.

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: “Pistoia ha saputo confermarsi rivelazione di questa stagione, centrando con largo anticipo i suoi obiettivi stagionali e mostrando una chiara identità di gioco, testimoniata dall’equilibrio di rendimento sia nelle gare casalinghe che quelle in trasferta. Il nostro compito principale sarà quello di giocare una gara attenta con l’obiettivo di limitare il loro talento realizzativo e l’imprevedibilità di quintetti estremamente versatili".

Nicola Brienza, coach Estra Pistoia: “Ci aspetta una partita tostissima contro una squadra super. Vanno fatto dei complimenti incredibili a coach Banchi, a tutta la squadra ed al club perché stanno facendo una stagione pazzesca. Ed anche la partita col Panathinaikos, al netto del risultato finale, è stata l’ennesima dimostrazione sull’identità di gioco che hanno e che gli sta consentendo di fare una stagione di altissimo livello. Noi ripartiamo dopo la partita di sabato scorso contro Treviso ma devo dire che ho visto una settimana positiva come molte altre con la differenza di aver notato ulteriore attenzione, concentrazione e senso di responsabilità. Dopo il match ero arrabbiato perché sapevo che avremmo fatto una partita del genere e non ero stato bravo a trasferire queste sensazioni alla squadra: da martedì, però, i ragazzi si sono allenati bene. E’ ovvio che sappiamo della difficoltà che ci presenterà il prossimo avversario però c’è stato quel giusto approccio al lavoro che necessitava il post-Treviso e questo deve darci la spinta per farsi trovare pronti per l’ultimo mese di campionato”.

LBA, Virtus Bologna - Estra Pistoia: dove vedere la gara in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Estra Pistoia, gara della 25a giornata di serie A, si gioca domani - lunedì 1° aprile - alle ore 20.00. Diretta streaming su DAZN e diretta tv su Eurosport 2.