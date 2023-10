Serie A2, Fortitudo, Trieste e Trapani in fuga: i risultati della 3° giornata

Nemmeno il tempo di registrare quanto accaduto nei match validi per la seconda giornata che il campionato di Serie A2 propone a tifosi ed appassionati un nuovo incredibile cartellone.

Quello del turno infrasettimanale, un turno dove tra derby scontri diretti e rivalità storiche si è assistito a dodici partite di rara bellezza ed emozione. Ecco cosa è successo.

Partiamo dal Girone Verde dove assistiamo alla prima fuga solitaria di stagione. Protagonista è la muscolosa Trapani Shark che supera a domicilio la coriacea Urania Milano resta a punteggio pieno e svetta alla guida del girone.

Complice dell'evento la sconfitta della Sebastiani Rieti sul parquet di Treviglio e della Luiss Roma su quello di Cremona. Belle vittorie esterne per Torino che espugna Agrigento e per Cantù che passa a Latina. Completa il quadro il testa a testa tra Vigevano e Monferrato risolto in favore di padroni di casa.

Nel Girone Rosso si rompe il quartetto delle battistrada che ora resta una coppia formata dalla Fortitudo Bologna, vittoriosa al PalaDozza contro l'Unieuro Forlì e la Pallacanestro Trieste che regola in casa Nardò.

Bella vittoria esterna di Piacenza in casa di Cento mentre confermano il fattore campo Cividale, Verona e Orzinuovi rispettivamente contro Chiusi, Udine e Rimini.

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 - Risultati 3^ giornata

Gruppo Mascio Treviglio-Real Sebastiani Rieti 89-88

Ferraroni Juvi Cremona-Luiss Roma 101-77

Moncada Energy Agrigento-Reale Mutua Torino 70-77

Benacquista Assicurazioni Latina-Acqua S.Bernardo Cantù 70-81

Wegreenit Urania Milano-Trapani Shark 81-91

Elachem Vigevano 1955-Novipiù Monferrato Basket 78-77



Classifica:

Trapani Shark 6 3-0

Gruppo Mascio Treviglio 4 2-1

Ferraroni Juvi Cremona 4 2-1

Real Sebastiani Rieti 4 2-1

Acqua S.Bernardo Cantù 4 2-1

Reale Mutua Torino 4 2-1

Luiss Roma 4 2-1

Moncada Energy Agrigento 2 1-2

Elachem Vigevano 1955 2 1-2

Wegreenit Urania Milano 2 1-2

Novipiù Monferrato Basket 0 0-3

Benacquista Assicurazioni Latina 0 0-3

NOTA - Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte



SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 3^ giornata

UEB Gesteco Cividale-Umana Chiusi 82-58

Sella Cento-UCC Assigeco Piacenza 74-86

Tezenis Verona-Apu Old Wild West Udine 77-69

Agribertocchi Orzinuovi-RivieraBanca Basket Rimini 74-70

Pallacanestro Trieste-Nardò Basket 96-82

Flats Service Fortitudo Bologna-Unieuro Forlì 73-63

Classifica:

Flats Service Fortitudo Bologna 6 3-0

Pallacanestro Trieste 6 3-0

Tezenis Verona 4 2-1

Apu Old Wild West Udine 4 2-1

Unieuro Forlì 4 2-1

UEB Gesteco Cividale 4 2-1

UCC Assigeco Piacenza 4 2-1

Agribertocchi Orzinuovi 2 1-2

Sella Cento 2 1-2

RivieraBanca Basket Rimini 0 0-3

Nardò Basket 0 0-3

Umana Chiusi 0 0-3