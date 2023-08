Mercato Serie A 2023/2024, altro colpo della Dolomiti Energia Trentino

La Dolomiti Energia Trentino ha una nuova freccia americana nel suo arco: contratto annuale, con opzione per il secondo anno, per Myles Stephens: l’ala-guardia statunitense classe ’97 aggiungerà qualità e sostanza alle rotazioni della squadra. Nato il 1 gennaio di 26 anni fa a Lawrenceville, New Jersey, Stephens si è formato a livello accademico e cestistico all’Università di Princeton, dove con i Tigers ha giocato per quattro stagioni in NCAA tra il 2015 e il 2019, chiudendo l’anno da senior a 13,6 punti e 6,4 rimbalzi di media. Atleta di grande fisicità, alto 196 cm per 98 chili, Myles ha debuttato in Europa con la seconda squadra di Oldenburg prima di vincere il campionato finlandese nel 2020-21 con i Salon Vilpas (12,3 punti e 6,5 rimbalzi di media).

La stagione successiva gioca in Belgio ai Kangoeroes Mechelen dove in 27 partite ufficiali viaggia a 15,0 punti e 5,9 rimbalzi a partita. Nel 2022-23 il ritorno in Germania, agli Hakro Merlins di Crailsheim, dove tra BBL e FIBA Europe Cup in 45 presenze ha prodotto 8,0 punti e 4,6 rimbalzi e 1,1 stoppate di media.

Paolo Galbiati, allenatore della Dolomiti Energia Trentino: «Siamo stati immediatamente colpiti dall'energia, dalla versatilità e dalla quantità di piccole cose che Myles mette in campo in ogni singolo possesso. È un giocatore che ha fatto un percorso di crescita costante, partendo da un'università di altissimo livello per lo studio, passando per campionati formativi e ora ci aspettiamo che faccia un ulteriore passo in avanti nella sua carriera affrontando il difficile campionato italiano e l'Eurocup. Nel colloquio che abbiamo fatto mi ha subito trasmesso sensazioni super positive, per l'entusiasmo e l'energia con cui ha dimostrato quanto volesse far parte della nostra organizzazione.