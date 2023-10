Nutribullet Treviso – Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo la sconfitta in volata sul parquet di Milano, la NutriBullet Treviso debutta in casa al PalaVerde contro la Germani Brescia, che viene dal successo all’ultimo secondo contro Pesaro. Questa sarà la 10a partita tra Treviso e Brescia nelle competizioni LBA, dopo le 7 giocate in campionato e le 2 in Supercoppa. La formazione veneta è avanti 7-2 nel computo delle vittorie, con i lombardi vincenti in trasferta nelle annate 2020/21 (87-94) e 2021/22 (69-94). Quest’ultimo precedente, chiuso con 25 punti di scarto, è stato quello con il divario maggiore tra le due società.

Con la partita di domani Alessandro Magro raggiunge al 3° posto Arnaldo Taurino a quota 66 partite allenate a Brescia. In testa c’è sempre Riccardo Sales (247 panchine), davanti ad Andrea Diana (97). Il grande ex è Nikola Akele ha completato le ultime due stagioni a Treviso realizzando 7.3 punti e 5 rimbalzi in 25 minuti di impiego medio a partita.

La vigilia di Francesco Vitucci, coach della NutriBullet Treviso Basket: "Siamo all'inizio di campionato, quindi ci sono ancora tante cose su cui lavorare, specie per una squadra nuova come la nostra. A Milano abbiamo registrato alcuni aspetti positivi, ma anche tante cose su cui dobbiamo e possiamo migliorare con il lavoro quotidiano. Loro hanno allungato il roster rispetto allo scorso anno, hanno una rosa più profonda con nomi importanti, che si candida ad essere una protagonista assoluta del torneo come visto anche in Supercoppa. Hanno giocatori esperti, almeno due veterani per ogni ruolo e pochi punti deboli, con pericolosità diffusa e due giocatori importanti che fanno da guida come Della Valle e Christon, elementi di spessore. Noi dovremo alzare il livello della nostra prestazione di pari passo con le richieste di questa partita contro un'avversaria molto forte. Siamo al completo, la mia squadra è in buona salute e ci prepariamo negli ultimi allenamenti per dare il meglio in campo domani in questo esordio al Palaverde."

Alessandro Magro, il coach Germani Brescia ribatte: "Siamo pronti per la prima trasferta stagionale e siamo reduci finalmente dopo 3 anni da una vittoria all’esordio dove siamo riusciti a prendere i primi due punti. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti. Abbiamo analizzato quello che non ha funzionato nella prima partita casalinga, dove avevamo ancora un po’ di scorie dalla delusione della Supercoppa. Sarà interessanta vedere quale sarà la risposta immediata della squadra in trasferta, perchè sappiamo quanto sia difficile giocare in questo campionato contro chiunque soprattutto lontano dalle mura amiche, è una squadra che ci ha battuto 2 volte nella passata stagione. Hanno dimostrato tutto il loro potenziale nella sfida con Milano andando a condurre e giocare una buona pallacanestro per tanti minuti. Sono riusciti a segnare 80 punti a Milano che non è mai scontato. Hanno 4 giocatori assolutamente in grado di segnare e capaci di mettere punti a referto. Ci aspetta una partita difficile e impegnativa. Bowman, Harrison e Mezzanotte conoscono già il coach. Sono i suoi giocatori di fiducia. Purtroppo o per fortuna conta il risultato dei 40 minuti. Giochiamo in anticipo rispetto a tutte le altre squadre, ma dobbiamo concentrarci su entrambi i lati del campo. Siamo appunto curiosi di vedere quanto del nostro potenziale saremo in grado di esprimere”.

Nutribullet Treviso – Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Nutribullet Treviso – Germani Brescia, anticipo della 2a giornata di serie A, si gioca domani, sabato 7 ottobre, alle ore 20,30, in diretta streaming su DAZN e in tv su Eurosport 1.