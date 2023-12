Nutribullet Treviso - Happy casa Brindisi: segui la partita in diretta

Scontro salvezza al Palaverde tra NutriBullet Treviso Basket ed Happy Casa Brindisi. I veneti sono ancora a 0 punti dopo l’ultimo ko di Pesaro mentre i pugliesi hanno trovato la prima vittoria stagionale in campionato contro Bologna. In questa partita debutterà il playmaker Loren Jackson nelle file dei pugliesi.

Sette i precedenti tra le due squadre, con i pugliesi avanti 5-2 nel totale. Una sola vittoria esterna fino ad ora tra le due società, quella di Brindisi a Treviso nella stagione 2020/21.

Un solo precedente tra i due allenatori giocato nella scorsa stagione, quando Vitucci allenava Brindisi e Sakota era sulla panchina di Reggio Emilia. Vinse l’allora coach dell’Happy Casa (81-74).

NutriBullet Treviso Basket imbottita di ex: Alessandro Zanelli ha giocato dall’annata 2018/19 alla 2021/22 all’Happy Casa, siglando 4.9 punti in 18 minuti di media e venendo insignito anche del ruolo di capitano. D’Angelo Harrison è stato in Puglia nelle annate 2020/21, la seconda metà della 2021/22 e tutta la 2022/23, cumulando un totale di 52 presenze in Serie A e ben 15.4 punti, 3.9 rimbalzi e 3 assist a partita. Ky Bowman ha giocato la passata annata a Brindisi, firmando 11.8 punti, 3.9 rimbalzi e 2.7 assist di media. Anche Francesco Vitucci ha allenato a Brindisi dal 2017 fino al maggio 2023, facendo registrare un totale di 168 panchine e 86 vittorie cumulate in Serie A. È il coach con più partite allenate e vinte sulla panchina dei pugliesi.

Prorio Francesco Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: "In questo momento le parole servono a poco, ci vogliono i fatti. Vogliamo fortemente schiodarci da questo zero in classifica e iniziare il cammino verso la salvezza. Per noi è un crocevia importante per dimostrare qualcosa a noi stessi e anche al pubblico, dobbiamo trovare dentro di noi le energie fisiche, mentali, di determinazione e durezza per fare nostro il match a tutti i costi. Brindisi verrà al Palaverde con il morale alto dopo l'ultima vittoria, ma in questo momento l'avversario che ci troveremo di fronte conta poco, quello che conterà di più saremo noi e il nostro approccio alla partita. Dobbiamo trovare dentro di noi tutta l'energia possibile, credere in noi stessi e nella nostra voglia di portare a casa la prima vittoria, chiunque ci sia di fronte".

Nutribullet Treviso - Happy casa Brindisi: segui la partita in diretta

Nutribullet Treviso - Happy casa Brindisi, gara della 10a giornata di serie A, si gioca oggi - domenica 3 dicembre - alle ore 17.30 e viene trasmesso in diretta su DAZN.