Serie A, mercato: acquisti e cessioni

Proseguono i colpi a raffica in serie A. La Virtus Bologna piazza l'ultimo in ordine di tempo: arriva Ognjen Dobric (contratto fino al 2025 per il serbo). Ala di 200cm, Dobric è nato a Tenin il 27 ottobre 1994. Inizia la sua carriera nel settore giovanile della Stella Rossa, per poi passare alla prima squadra nel 2013 con la maglia del FMP Meridian di Belgrado. Dalla stagione 2016/2017 fino a quella appena conclusa, Dobric ha vestito la canotta della Stella Rossa, aumentando di anno in anno le sue cifre statistiche e diventando sicuramente un giocatore simbolo dei biancorossi di Belgrado. Nella passata stagione con la Stella Rossa ha chiuso con 10 punti di media sia in campionato che in Eurolega: proprio contro la Virtus è arrivata una delle sue migliori prestazioni stagionali in Eurolega con 20 punti realizzati. Il suo palmares conta 6 campionati serbi, 4 Coppe di Serbia, 4 Leghe Adriatiche e 1 Supercoppa di Lega Adriatica, oltre a due medaglie con la Nazionale Serba, un bronzo agli Europei under 20 e un argento al Mondiale under 19. A livello individuale è stato per due volte MVP delle Finali del Campionato Serbo e per una volta MVP delle Finali della Lega Adriatica.

Di seguito tutti i colpi delle big della serie A: