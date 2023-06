Serie A, la Reyer Venezia conferma il suo capitano

Andrea De Nicolao e l'Umana Reyer ancora insieme per scrivere nuove pagine di storia. E' ufficiale il rinnovo pluriennale dell'accordo con il playmaker orogranata, che vestirà i gradi di capitano nella stagione 2023/24. "Denik" è arrivato all'Umana Reyer nell'estate 2017: per lui sarà la settima stagione consecutiva al Taliercio. Ha già disputato 328 partite con la maglia dell'Umana Reyer ed è a -1 da Stefano Tonut, attualmente secondo di sempre alle spalle di Michael Bramos. Nell'ultima stagione Andrea è entrato nell'Elite dei giocatori che hanno realizzato più di 2000 punti in Serie A arrivando a collezionare anche 538 assist (tutti con la Reyer, secondo di sempre dietro a Julyan Stone). De Nicolao è l'idolo dei tifosi lagunari per attaccamento alla maglia e curriculum: ha contribuito a vincere uno scudetto, una Coppa Italia e una FIBA Europe Cup.

Resta anche Brooks Anche Jeff Brooks continuerà a vestire la maglia orogranata. Arrivato a Venezia nell'estate 2021 Jeff ha già collezionato 102 presenze in Reyer, saltando solamente 5 incontri in due stagioni. Nell'ultima annata ha giocato 19,2 minuti di media con 5,6 punti e 4 rimbalzi a partita, mettendo in campo sempre grande energia e disponibilità al servizio della squadra. "Sono felice di continuare a giocare nella Reyer - commenta Jeff Brooks - è una grande opportunità per me e per la mia carriera. Sono grato di aver giocato per due anni con questi colori ed ora di continuare a dare il mio contributo per questo Club che è ambizioso e vuole continuare a crescere. Mi trovo bene con il sistema di coach Spahija, continuerò a mettermi a disposizione con energia e spirito competitivo. Nella prossima stagione sarà fondamentale creare uno spirito di gruppo ed unione, per tutto l'anno: giocare l'uno per l'altro, sempre con la stessa determinazione e divertimento. Credo che potremmo toglierci grandi soddisfazioni, facendo un passo alla volta. Nei playoff energia, unione e spirito contano più del talento e se noi riusciamo a costruire qualcosa di importante da subito sono certo che sarà un'annata da ricordare".