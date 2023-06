Serie A, finale scudetto: una Virtus Bologna spettacolare pareggia la serie contro l'Olimpia Milano

Si torna tutti al Forum. La Virtus Bologna batte di nuovo l'Olimpia Milano e pareggia la serie delle finali sul 2-2 grazie a un’epica Gara 4 terminata dopo due supplementari. La battaglia proseguirà con Gara 5, lunedì prossimo, nella tana dei milanesi. Alla Virtus Arena una battaglia epica, che premia la determinazione e la condizione delle V Nere. Dopo un semigancio in avvio di Mickey (18 punti e 7 rimbalzi), Voigtmann (8 punti e 4 rimbalzi) e Belinelli (18 punti) si rispondono colpo su colpo da tre punti e poi di potenza Shields (26 punti e 9 rimbalzi) e Hackett (9 punti, 4 rimbalzi e 4 assist) si scambiano dei canestri in penetrazione (7-5). Successivamente, tocca a Shields suonare la campana da tre punti, Melli (12 punti e 11 rimbalzi) si fa sentire a rimbalzo in attacco ma poi la Segafredo piazza un 14-0 di parziale aperto e chiuso da un tiro dalla distanza di Shengelia (9 punti, 4 rimbalzi, 5 assist), Teodosic (10 punti e 8 assist) e Ojeleye (9 punti e 4 rimbalzi), mentre nel mezzo Belinelli segna ancora della media e Mickey è ben presente a rimbalzo in attacco. Ad interrompere l’emorragia ci pensa Shields, che in penetrazione realizza il 21-12 ma Ojeleye con la stessa moneta arresta i tentativi di rimonta biancorossi e poi Jaiteh (7 punti e 4 rimbalzi) sigilla il quarto di apertura con i tiri liberi del 24-14. In avvio di secondo periodo, Jaiteh si fa pescare al posto giusto sotto i tabelloni, Melli ribatte con un appoggio e poi Voigtmann si fa trovare efficacemente in taglio, mantenendo le distanze (28-17). Di seguito, tocca a Ojeleye infuocare la Segafredo Arena, Hackett riscrive il massimo vantaggio dal post-basso sul +16 ma grazie ad una reazione d’orgoglio di Shields e Napier (16 punti, 4 rimbalzi e 8 assist) – oltre che al bonus esaurito con seguenti tiri liberi per i biancorossi – le squadre si riavvicinano sul 33-22. Sul finire del primo tempo, Mickey piazza un paio di potenti schiacciate ma Napier in incursione, Melli in fade-away e una potente schiacciata di Hines valgono il -8 Olimpia. Grazie ad un’uscita dai blocchi di Belinelli, la Virtus si rimette in ritmo ma Melli è bravo a pescare Datome (8 punti) dall’arco, autore della bomba che sigilla i primi 20’ ci partita sul 40-31.

Ad inizio ripresa, le combinazioni tra Teodosic e Shengelia replicano alle iniziative di Napier dal palleggio e a un buon Melli, non facendo così scappare le V Nere (46-36). Pescato da Datome, Voigtmann realizza poi la bomba del -7 ma un recupero di Cordinier (8 punti e 14 rimbalzi) per il volo di Ojeleye rallenta l’ascesa di Hall e compagni (50-43). Con un super canestro da fermo di Shields, l’EA7 Emporio Armani sale di giri ma Pajola dall’angolo rimette l’inerzia in direzione della Virtus, prima che Mickey e Jaiteh allunghino dalla lunetta sul 56-47. Sul finire del quarto, Cordinier è bravo a guadagnare e realizzare una coppia di liberi e poi Pajola trova Belinelli in backdoor, rilanciando l’allungo di Bologna (60-47 dopo 30’).

Dopo una penetrazione di Shields, la Segafredo piazza un altro parziale grazie a Mickey e soprattutto a uno scatenato Belinelli, che segna da rimessa da fondo e una sua classica tripla in tuffo del +18. Dopo un timeout chiamato da coach Messina, Shields non fa demordere i biancorossi con una bomba, la combinazione tra Shengelia e Mickey replica immediatamente ma una bomba a testa per Baron (6 punti e 4 rimbalzi), Shields e Ricci rimette immediatamente tutto in discussione (69-61 a 5 minuti e mezzo dalla fine). Nonostante un timeout chiamato da coach Scariolo provi a cambiare le carte in tavola, un recupero a testa per Ricci e Napier rimette soli due possessi di distanza tra le squadre, prima che Teodosic realizzi i liberi del +6 e soprattutto Hackett sfrutti un errore in penetrazione di Baron per realizzare la bomba del 74-65 con 4’ da giocare. Dopo un appoggio da rimessa di Cordinier, Datome e Melli insaccano due triple consecutive rimettendo ancora in gioco Milano sul 76-70 a 100” dal termine. Dopo un canestro sbagliato da Hackett, Napier sigla una pazza bomba che vale il -3, Hackett fallisce ancora e con 42” sul cronometro Milano ha la palla per impattare la partita. Dopo un errore dalla distanza, Napier si carica l’Olimpia sulle spalle e riesce a pareggiare i conti a quota 76 grazie a una tripla pazzesca. Resta ancora una chance ai bianconeri ma il passaggio di Teodosic per Mickey viene intercettato e così la sfida va all’overtime.

Nel primo tempo supplementare, Mickey e Melli vengono trovati sotto i tabelloni da Shengelia e Mickey, prima che Shields si metta in ritmo segnando il palleggio arresto e tiro del sorpasso. Un errore di Teodosic e una palla persa commessa da Hackett non permettono alla Virtus il riaggancio, Voigtmann e Melli falliscono però i colpi del k.o. e Teodosic è bravo a guadagnare e realizzare una coppia di liberi a 54 secondi dalla fine. Napier poi non riesce a siglare dalla distanza ma ruba in transizione palla a Shengelia; proprio il numero 13, tuttavia, fallisce ancora un tiro, lasciando 5” sul cronometro ad un ultimo tentativo per le V Nere. Il tiro di Teodosic in passo e tiro, tuttavia, si spegne sul tabellone, portando così le squadre al secondo overtime. Quest’ultimo si apre con una gran penetrazione di Mickey, che vale il 5° fallo personale di Melli e il +2 ai bianconeri. Napier, tuttavia risponde con una coppia di tiri liberi prima che Cordinier firmi il nuovo sorpasso sull’84-82 immediatamente pareggiato da una bella iniziativa personale di Shields con 3’ sul cronometro. Ancora Cordinier, di seguito, si prende di potenza il ferro e questa volta né Napier né Shields riescono a rispondere. Proprio il danese commette poi il suo 5° fallo personale su Belinelli, che firma i tiri liberi dell’88-84 con 103” da giocare. Dopo il timeout speso da coach Messina, Datome guadagna e realizza i tiri liberi del -2, prima che Pajola trovi Teodosic da oltre l’arco dei 6.75 facendo esplodere la Segafredo Arena (91-86). Dopo un errore di Datome, Shengelia non riesce a mettere la cera lacca sul match e Baron dall’angolo tiene ancora tutto vivo firmando il nuovo -2 a 20” dalla fine. Belinelli, successivamente, subisce fallo intenzionale e rimette due possessi pieni di distanza chiudendo definitivamente la contesa. Finisce 93-89. Si ricomincia dal Forum: lunedì alle 20:30 la quinta sfida tricolore.