Serie A1 Femminile, cinque conferme per la Famila Schio

Dopo aver salutato gran parte delle protagoniste dell'ultima trionfale stagione, la Famila Schio oggi ha pubblicato sui suoi canali social la lista delle giocatrici ufficialmente confermate per la stagione 2022/23.

Nel post Facebook e Instagram della società veneta è uscita da poche ore la lista delle cinque atlete che comporranno lo zoccolo duro del roster: "Iniziamo con le riconferme: Kim Mestdagh, Giorgia Sottana, Costanza Verona, Martina Crippa e Jasmine Keys continueranno a vestire la maglia orange", ha scritto la società.

Il presidente Cestaro ieri aveva annunciato i tanti addii dal roster delle venete: Gruda, Dotto, Del Pero, Olbis, Deshields e Laksa (annunciata oggi dalla Virtus Bologna). "Ma stiamo lavorando per costruire una squadra e soprattutto un gruppo che sia competitivo, che possa fare un buon campionato per i nostri appassionati tifosi e per le stesse giocatrici", le parole del numero uno club per rassicurare i tifosi.

Ora si attendono quindi i primi colpi di mercato delle campionesse d'Italia.