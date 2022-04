Serie A1 Femminile, play-off e play-out: tutti i risultati di Gara1

Due serie pesantemente indirizzate, due in bilico ma con favorite d'obbligo dopo le quattro gare di play-off del martedì sera. Domani sera, venerdì 15 aprile, il secondo capitolo con Gara2: in arrivo i nomi delle quattro semifinaliste.

La serie Playoff oggi più equilibrata, nel margine, pare quella tra La Molisana Magnolia Campobasso e l'Umana Reyer Venezia: 71-75 il punteggio a La Molisana Arena, che rimanda tutto al match del Taliercio tra le due squadre. Partita equilibratissima per tre quarti, Venezia però è brava a dare un paio di fiammate nell'ultimo come lo strappo firmato da Thornton (20 punti per lei), Anderson e Bestagno che indirizza il match. Campobasso cede, ma tiene mentalmente e con Parks (24) e Nicolodi da tre mantiene fattibile il margine per la rimonta, -4. Da ribaltare però sul campo decisamente ostico del Taliercio.

Più sicuro, ma non del tutto, il margine della Passalacqua Ragusa specie considerato il ritorno in trasferta al PalaTagliate: la Gesam Gas E Luce Lucca perde 75-63. Un punteggio che però non rende giustizia a una partita equilibrata e spettacolare, in cui Ragusa ha il merito di gestire con più esperienza il finale. Grande equilibrio per tutto il match ma le iblee chiudono la porta nell'ultimo quarto alle toscane concendendo 11 punti: in attacco Kuier (19) e Hebard (16) in grande spolvero, Lucca domata nonostante il 22+11 di Kaczmarczyk.

Pare indirizzata la serie tra Virtus Segafredo Bologna e Limonta Costa Masnaga, dopo il 60-96 della gara d'andata e con il ritorno previsto in terra emiliana. Bologna gioca una partita di grande concretezza, dilangando soprattutto nella ripresa in cui firma 52 punti, e tirando 19/36 da tre. Turner coglie 23 rimbalzi e realizza 10 punti, ma soprattutto Dojkic ne firma 29 e Zandalasini 27 nella vittoria Virtus. 11+8+6 nel match di Matilde Villa per Costa.

Allo stesso modo, il 56-86 del Famila Wuber Schio sul Fila San Martino di Lupari è sicuramente una sentenza importante sulla serie, con le scledensi vicine alla Semifinale. Anche per Schio mostruoso allungo nella ripresa, 22-46 il parziale per la formazione ospite guidata dalla solita, chirurgica, Sandrine Gruda autrice di 26 punti con un pazzesco 11/15 dal campo. Per San Martino 18 di Kelley.

Nella sfida del primo turno dei play-out la E-Work Faenza supera la Costruzioni Italia Broni 70-63. Una partita che le padrone di casa hanno condotto con autorità per tre quarti (64-41), prima dell'ultimo periodo in cui il parziale 6-22 ha rischiato di compromettere seriamente una vittoria che sembrava ormai già scritta per le faentine. Da evidenziare la solita doppia doppia di Kunaiyi-Akpanah, che chiuderà la sfida con 14 punti e 16 rimbalzi all'attivo.

Play Off – Quarti, Gara1 - risultati



Fila San Martino di Lupari - Famila Wuber Schio 56 - 86

Passalacqua Ragusa - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 75 - 63

La Molisana Magnolia Campobasso - Umana Reyer Venezia 71 - 75

Limonta Costa Masnaga - Virtus Segafredo Bologna 60 - 96



Play Out – Primo Turno, Gara 1 - risultati:





Dinamo Sassari - Akronos Moncalieri 84 - 67 [1-0]

E-Work Faenza - Costruzioni Italia Broni 70 - 63 [1-0]