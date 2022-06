Serie A2, domani Scafati - Verona: dove vedere la finale scudetto in tv o in streaming

Scorrono i titoli di coda sulla stagione agonistica 2021/2022 della serie A2 di basket. L’epilogo è previsto per domani sera, sabato 18 giugno, ore 20:45, al PalaMangano di Scafati, per la finale scudetto del campionato di serie A2. In una gara secca, si affronteranno le due società neopromosse in serie A, uscite vittoriose dai playoff dei tabelloni oro e argento. La Givova Scafati se la vedrà con la Tezenis Verona.

Il destino ha voluto che le due formazioni finaliste per lo scudetto provenissero entrambe dallo stesso girone di stagione regolare (rosso). Essendo arrivata al primo posto la formazione campana, la sfida si disputerà al PalaMangano. Ed è sempre stato il destino a prevedere una sorta di derby gialloblù, visto che entrambi i sodalizi hanno gli stessi colori sociali. Un motivo in più per ricordare e per festeggiare il traguardo raggiunto da ambedue le compagini, al termine di un cammino ed una cavalcata trionfale.

Saranno 40’ in cui, più che agli aspetti strettamente tecnici, i due quintetti, al netto dei problemi fisici, proveranno a dare spettacolo e a divertire il pubblico sugli spalti, c0n l’intento di aggiungere un ulteriore trofeo al proprio palmares, ovvero quello scudetto del campionato di serie A2 che sarà assegnato per la prima volta in assoluto.

Coach Rossi potrà disporre dell’organico al completo, tranne Joseph Mobio, che è stato convocato dal commissario tecnico della Costa D’Avorio per il raduno della nazionale sperimentale.

Fresco di promozione in massima serie, il team veneto giungerà in terra campana senza un uomo chiave come l’ala Xavier Johnson, che si è dovuto operare alla mano subito dopo gara quattro della finale contro Udine, che ha chiuso definitivamente i conti della serie. Coach Ramagli potrà disporre di tutti i restanti suoi uomini.

Il capo allenatore di Scafati, Alessandro Rossi: «La finale scudetto di sabato sera contro Verona non sarà una partita affatto semplice. Non sarà facile infatti ricaricare le batterie e ritrovare energie fisiche e mentali dopo la sbronza di pochi giorni fa. Molti tra i nostri giocatori sono arrivati allo strenuo delle proprie energie, oltre a problemi fisici importanti. Rispetteremo però la partita e l’avversario, con l’obiettivo di fornire un buon spettacolo e di festeggiare poi anche con gli avversari, che si sono meritati sul campo, come noi, la promozione in massima serie».

Scafati - Verona: dove vedere la partita in tv o in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo

link: https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Differita in su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) martedì 22 giugno (ore 20:40), replica mercoledì 23 giugno (ore 15).

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook Scafati Basket e tutti gli altri canali social del club (Telegram, Instagram e Twitter).