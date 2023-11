Video Happy casa Brindisi - Virtus Bologna 83-75: gli highlights della partita

L’Happy Casa Brindisi conquista la prima vittoria stagionale in campionato fermando la capolista Virtus Segafredo Bologna. Dopo un taglio e un’uscita dai blocchi di Belinelli (alla 300ª presenza in Serie A), sono i padroni di casa a partire meglio, innescando Morris e Sneed (12 punti e 6 rimbalzi) dall’arco e i muscoli di Bayehe (25 punti, 10 rimbalzi e 2 recuperi) sotto i tabelloni (9-5).

La partita

Con una folata in transizione di Shengelia (14 punti e 9 rimbalzi) e un tap-in di Hackett (11 punti), la Segafredo si rimette comunque in scia, prima che Sneed muova la retina dalla distanza e Bayehe affondi due volte per il 18-10. Al termine del quarto, Smith insacca un super gioco da tre punti ma Sneed e soprattutto Senglin (22 punti, 7 assist e 2 recuperi) – pescando un coniglio dal cilindro sulla sirena – fanno volare via Brindisi sul 24-13. Successivamente, Laszewski (10 punti) si prende il proscenio realizzando due triple consecutive e il gioco dal post-basso del +15 Happy Casa, prima che Abass si metta in partita da oltre l’arco e Lundberg (14 punti) mandi a bersaglio i liberi del 31-21. La Virtus prosegue nel suo parziale grazie di nuovo al cecchino Abass (11 punti), Bayehe interrompe lo 0-8 di break dalla lunetta e Morris fa esplodere ancora il PalaPentassuglia con la super tripla del 36-26. A seguito di un gioco da tre punti dell’inarrestabile Bayehe, Hackett e Belinelli (11 punti) si caricano la Segafredo sulle spalle realizzando un filotto di liberi e Kyzlink dalla lunetta sblocca i padroni di casa (40-33). Sul finire del tempo, l’ex Mascolo impatta subito rubando un pallone e servendo sia Abass in contropiede che Hackett dall’angolo per il -1 Bologna dopo 20’ di partita (40-39).

Senglin e Shengelia inaugurano la ripresa con una perla da una parte e dall’altra, Kyzlink realizza una coppia di jumper e poi Dunston con un semigancio firma il 48-43. In seguito, Shengelia si fa sentire sotto i tabelloni, Senglin piazza un altro gran canestro da oltre l’arco per ridare adito all’allungo salentino ma Shengelia ancora, stavolta da tre punti, tiene la Segafredo incollata a Kyzlink e compagni (53-50). Dopo una tripla di Morris e una coppia di liberi di Pajola, l’Happy Casa prende di nuovo il largo, coinvolgendo il dominante Bayehe sotto i tabelloni e il tiratore Laszewski per il nuovo +12 locale. Al termine del quarto, il solo Lundberg e una tripla di Abass non riescono a fermare l’ondata biancoblu, rinvigorita dal dominante Bayehe in taglio e dai liberi di Senglin quasi a tempo scaduto del 70-57.

Gli highlights

