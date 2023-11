Virtus Bologna - Germani Brescia: dove vedere la partitissima in tv e in streaming

Dopo il successo contro Treviso in campionato e il doppio turno contro Milano e Panathinaikos in Eurolega, la Virtus Segafredo Bologna chiude l’8ª giornata ospitando nello scontro al vertice la Germani Brescia, che viene dalla vittoria interna contro Cremona. Questa è la gara numero 31 tra le squadre tra campionato (26 partite), Coppa Italia (4 sfide) e Supercoppa (la finale del 2023 conquistata da Bologna per 97-60). Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate nella finale della Frecciarossa Final Eight, vinta dalla Germani 84-76.

Oltre alla già citata finale della Frecciarossa Supercoppa dello scorso settembre, Luca Banchi ed Alessandro Magro si sono incrociati nell’annata 2021/22, quando il primo era sulla panchina di Pesaro. L’attuale coach di Brescia è avanti nel totale per 2-1. Curiosità: Marco Belinelli a -18 punti da quota 3000 in Serie A.

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: “La gara di lunedì ci riserva Brescia con cui condividiamo, attualmente, il vertice della classifica, a conferma del fatto che si tratti di una compagine molto ben strutturata ed organizzata, capace di avere fino ad oggi un percorso netto nelle gare in trasferte. Ciò che caratterizza la loro squadra è certamente la profondità d’organico e l’efficacia dei diversi quintetti che coach Magro può alternare in campo proponendo un basket molto dinamico, equilibrato ed efficace, testimoniato dai cinque giocatori in doppia cifra e da numeri offensivi e difensivi che ne attestano l’attuale momento di forma. Usciamo da questo secondo doppio turno di EuroLeague con la conferma che dovremo esprimere un basket collettivo ed altamente qualitativo per riuscire a valorizzare appieno il nostro potenziale contro avversari di tale spessore”.

Alessandro Magro, coach Germani Brescia: "Sarà una sfida in questo momento sicuramente avvincente e ci arriviamo felici del primato in classifica e andiamo a sfidare una delle squadre più forti del nostro campionato. È una squadra che dall’arrivo del nuovo allenatore prima della Supercoppa Italiana, e che ci ha battuto in finale, partita che noi ci ricordiamo bene com’è andata. Questa squadra è riuscita a fare una marcia decisamente di altissimo profilo considerato il doppio impegno non solo in campionato ma anche in eurolega dove ha vinto 6 delle 8 partite fin qui disputate. Una squadra che in questo momento gode di un enorme fiducia e sono riusciti nelle ultime partite anche a sopperire all’assenza di qualche giocatore, una menzione particolare per Achille Polonara a cui faccio i più sentiti auguri di pronta guarigione, e dopo il problema alla caviglia di Mickey si sono dovuti reinventare e riadattare, utilizzando tanto quintetti con Shengelia da 5 e Abass da 4 andando così small ball. Sono riusciti a farlo in maniera molto efficace, hanno grande euforia nel giocare e hanno la capacità di accendersi nelle partite rispetto al passato. Sono una squadra che prova ad avere un game pace ed un ritmo un po’ più alto. Provano a spingere sull’accelleratore e ciò è possibile avendo giocatori come Cordinier e Hackett. Belinelli con la capacità di creare lontano dalla palla usando i blocchi e usando i tagli, sono tantissimi i giocatori che riescono ad essere performanti e riescono ad essere efficaci all’interno del loro sistema. In questo momento e visto che l’abbiamo allenato, una menzione va fatta ad Abi Abass che sta vivendo un ottimo periodo di forma dove sta facendo tantissimo canestro da 3 punti, sia reinventato anche per necessità nel ruolo di ala grande e lo sta facendo con grande personalità. È bello vedere che si scontrano in questo momento due squadre che stanno per gioco e per numeri primeggiando in campionato da un punto di vista sia offensivo sia difensivo e noi ci arriviamo con la motivazione di provare a vedere se in questo periodo noi e loro siamo cresciuti e se abbiamo avuto la possibilità di avvicinare il livello delle due squadre. Abbiamo affrontanto la settimana nel modo migliore da quando abbiamo iniziato, ci stiamo allenando bene e credo sarebbe stupido da parte nostra andare là e non provare a giocarci la nostra partita".

Virtus Bologna - Germani Brescia: dove vedere la partitissima in tv e in streaming

Virtus Bologna - Germani Brescia, posticipo dell'8a giornata di serie A, si gioca domani - lunedì 20 novembre - alle ore 20.30 e viene trasmesso in diretta streaming su DAZN