Virtus Bologna, parla il patron Zanetti: "Voglio l'Eurolega"

Il patron della Virtus Segafredo Bologna, Massimo Zanetti, festeggia i suoi cinque anni al timone dei bianconeri.

Sulla web tv del club, Virtus TV, il patron è tornato sugli obiettivi stagionali: “Siamo in corsa su tre fronti e mi auguro di vincere almeno un titolo anche que­st'anno. Abbiamo due impegni fon­damentali. Arrivare in Eurolega, ne parliamo da tanto e spero finalmente di raggiungerla. Poi costruire un palasport no­stro, una Casa Virtus che non sia in condominio con altri o in prestito. L'impegno è gran­de e gravoso ma lo voglio por­tare a termine”.

Zanetti è ripartito dagli inizi della sua avventura: “Fu una chiamata di Al­berto Bucci a chiedermi se po­tevo fare qualcosa per la Vir­tus. Mi ha invitato a vedere una partita e da lì è partito tutto. Poi il presidente delle Coop Turrini, purtroppo mancato recentemente, che all'epoca controllava la Virtus mi chiese se potevo aiutarli a portare avanti un progetto che potes­se far tornare il club grande come ai vecchi tempi. Tutti i tifosi e la città si aspettavano subito un ritorno in Serie A. Essere in A2 per un club come questo era uno smacco terribile, quindi la prima cosa da fare era vincere il campionato cadetto e ci siamo riusciti”.

Tanti i successi già raggiunti: “Tutti i trofei conquistati sono nel mio cuo­re, è difficile vincere a ogni li­vello. Lo scudetto è stato il coronamento, la ciliegina sulla torta. Avevo promesso che ce l'avremmo fatta in cinque an­ni invece ci siamo riusciti pri­ma. Per i nostri successi van­no ringraziati tutti i nostri col­laboratori: in primis Luca Ba­raldi che èl'artefice di tutto, gli allenatori, gli assistenti, Paolo Ronci, la famosa Elena che è il nostro factotum. A Scariolo dissi il giorno della presentazione che anche lui avrebbe dovuto aiutarci a far diventare la Virtus una strut­tura da Nba, I trofei si vincono con calma e programmazio­ne, non nascono così per ca­so”.

Il patron Zanetti punta forte anche sulla Virtus femminile: “È il mio fiore all'occhiello. Vince­re lo scudetto con le ragazze è il mio sogno”.