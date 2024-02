Virtus  Bologna - Valencia: come seguire la partita in diretta tv e in streaming

La squadra allenata da coach Luca Banchi questa sera torna a disputare una gara europea dopo la sconfitta interna subita per mano del Monaco con il punteggio di 78-81 e che l'ha fatta scivolare al quinto posto nelle gerarchie con un record di 16-10. Alla Segafredo Arena arriva oggi il Valencia (record 13-13), compagine spagnola uscita dal proprio palazzetto sconfitta per 65-78 dall'Olympiacos nell'ultimo turno di Eurolega, rimanendo però al nono posto in piena zona play-in. Nel match di andata gli iberici ebbero la meglio per 79-71. La corazzata guidata da coach Alex Mumbru si presenterà in territorio bolognese trascinata dalla combo guard Chris Jones, l'architetto dei taronjes è il vero e proprio motore sui due lati del campo. Gli esterni Justin Anderson e Kassius Robertson andranno a contribuire sul fatturato facendosi servire dietro l'arco dei 6.75 metri; i lunghi Nathan Reuvers e Damien Inglis invece porteranno fisicità e centimetri nella lotta a rimbalzo, garantendo soluzioni extra anche in fase offensiva.

Il talento degli 'orange' però arriverà tutto dalla panchina: l'ex di turno Semi Ojeleye sarà il sesto uomo di lusso, profilo che potrà spaziare su entrambe le metà del parquet aiutando in maniera consistente la propria retroguardia e creare non pochi grattacapi in transizione; il ritorno dall'infortunio di Brandon Davies consentirà a coach Mumbru di avere un'alternativa di estrema qualità sotto le plance, tra situazioni in post-basso e rim protection il lungo ex Olimpia Milano sarà uno degli elementi da tenere maggiormente d'occhio. La folta batteria di guardie ed esterni darà al capo allenatore di Valencia non poche chance di cambiare quintetti a suo piacimento: Jared Harper rappresenterà il vero e proprio backup nello spot di playmaker con Kevin Pangos a fare da staffettista nei momenti clou della partita; Stefan Jovic e Xabi Lopez-Arostegui sfrutteranno la loro abilità realizzativa dalla media e lunga distanza, oltre che la loro capacità di assorbire i contatti per penetrare in area e dare man forte a rimbalzo. Infine spazio anche a Josep Puerto per aggiungere punti in uscita dalla panchina e al centro Jaime Pradilla, il quale aggiungerà centimetri extra sotto il ferro.

Virtus Bologna - Valencia: come seguire la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Valencia, gara di Eurolega, si gioca oggi - giovedì 29 febbraio - alle ore 20.30. Diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su DAZN.