Arrivano le mani e i piedi nuovi, la felicità di Bebe Vio

Bebe Vio è contentissima oggi, lunedì 14 marzo, per l'arrivo delle sue nuove protesi. La campionessa della scherma paralimpica commenta così la notizia sui suoi canali social. "Evvai mi sono arrivate le mani ed i piedi nuovi. Tutte queste cose non avrei potuto farle senza l'incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi anni. E chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro grazie alla ricerca scientifica...".

Evvai! Mi sono arrivate le mani ed i piedi nuovi.

?????????? non avrei potuto fare questo senza l'incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi anni.

E chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro...@ottobockit @ottobockuk #WeEmpowerPeople #Ottobock pic.twitter.com/k4d5hN2J80 — Beatrice Vio (@VioBebe) March 14, 2022

Bebe Vio vanta due ori, un argento e un bronzo nelle sue partecipazioni a Rio De Janeiro 2016 e a Tokyo 2020 ed è diventata una delle atlete più iconiche tanto che la Mattel l'ha scelta come modella facendola diventare una Barbie.

La sua incredibile forza di reazione dopo essere stata colpita a 11 anni dalla meningite che la costrinse all’imputazione degli arti sono diventati per tutti un incredibile esempio di capacità di reazione di fronte alle difficoltà.