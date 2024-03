Chi dopo Allegri? Le ipotesi sul prossimo allenatore della Juventus 2024/25

Un inizio scoppiettante, dai ritmi altissimi, che aveva portato la Juventus ad accarezzare il sogno scudetto, poi, improvviso, il tracollo. Sì, perché i bianconeri, dopo una partenza di stagione entusiasmante (quanto meno dal punto di vista dei risultati), hanno bruscamente tirato il freno a mano nelle ultime settimane, con appena 7 punti raccolti nelle ultime otto uscite. Ritmi più da zona retrocessione che da squadra di vertice: basti pensare che, nello stesso arco di tempo, peggio della Vecchia Signora hanno fatto soltanto Frosinone, Sassuolo e Salernitana, le tre formazioni che, ad oggi, scenderebbero in serie B. E sul banco degli imputati, inevitabilmente, non poteva che finire che lui: Massimiliano Allegri, il tecnico da molti criticato anche quando i risultati sorridevano a Danilo e compagni.

Partiamo da un presupposto: la posizione di Allegri, per questa stagione, non è assolutamente a rischio. L'allenatore livornese, malgrado la recente striscia negativa, non verrà esonerato in corsa dalla società, anche perché, dopo tutto, quanto fatto fin qui dalla Juventus corrisponde agli obiettivi prefissati dal club la scorsa estate: piazzamento in zona Champions in campionato e la possibilità di conquistare la Coppa Italia, torneo nel quale i bianconeri affronteranno in semifinale la Lazio. Tutto, però, potrebbe cambiare a giugno, malgrado l'esistenza di un contratto che lega Allegri alla Vecchia Signora fino al 2025. Il rapporto tra la società ed il tecnico pare infatti ormai logoro, con un addio al termine della stagione che sembra farsi sempre più probabile ogni giorno che passa: Giuntoli, infatti, vorrebbe portare a Torino un allenatore con caratteristiche diverse, che possa dare una dimensione più moderna alla squadra. E, sul taccuino del dirigente, sarebbero già finiti alcuni nomi.

Juventus, i nomi per il dopo Allegri

Partiamo da un tecnico che, nel corso di questa stagione, più di tutti si è messo in luce nel campionato di serie A: Thiago Motta. L'ex centrocampista sta compiendo un mezzo miracolo alla guida del Bologna, portando i rossoblù a lottare a pieno titolo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Al di là dei brillantissimi risultati, a colpire Giuntoli è però la precisa impronta data ai felsinei dall'ex giocatore di Inter e Psg: gli emiliani giocano infatti un calcio sempre propositivo, fatto di palleggio e di costante ricerca di soluzioni offensive. Insomma, un'impronta moderna ed "europea".

Per motivi analoghi un altro profilo seguito con interesse è quello di Raffaele Palladino, alla guida dal settembre 2022 del Monza. A giocare a favore dell'ex attaccante anche la sua conoscenza dell'ambiente bianconero: Palladino, infatti, ha indossato la maglia della Vecchia Signora prima nella stagione 2003-2004 e poi dal 2006 al 2008. Ambiente che conosce ancor meglio Zinedine Zidane, vecchio sogno della Juventus: Zizou è fermo dal giugno 2021, quando lasciò la panchina del Real Madrid, club con il quale ha vinto complessivamente 11 titoli (tre Champions League, due coppe del mondo per club, due Supercoppe europee, due campionati spagnoli e due Supercoppe di Spagna).

C'è poi, infine, l'ipotesi di un clamoroso ritorno: quello di Antonio Conte. L'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, fermo dallo scorso marzo, quando ha risolto il contratto che lo legava al Tottenham, ha già guidato i bianconeri per tre stagioni dal 2011 al 2014 conquistando altrettanti scudetti e dando il via all'ultimo ciclo vincente della Juventus. Il suo modo di fare calcio è sicuramente diverso da quello dei vari Thiago Motta, Palladino e Zidane, ma il suo carisma e la sua personalità rimangono comunque doti che potrebbero tentare la dirigenza.