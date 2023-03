Reja, Zeman e Hogdson, la riscossa degli over 70 in panchina

La nouvelle vague può attendere. Quando il gioco si fa duro, tocca ancora a loro. Altro che vecchietti. Altro che nonni. Gli allenatori "over 70" sono ancora l'usato sicuro a cui le società si affidano quando le cose si mettono male. Soprattutto se in carriera hanno già lasciato il segno con i loro metodi e i loro successi. Il ritorno sulla breccia dei tecnici settantenni si è consumato nel giro di poche settimane in giro per l'Europa. Eccoli di nuovo in tuta sul campo, più motivati che mai, come se il tempo si fosse cristallizzato: Roy Hogdosn, Zdenek Zeman ed Edj Reja. Duecentoventinove anni in tre.

Le due sconfitte contro il Brighton di Roberto De Zerbi e contro la capolista Arsenal sono costate la panchina del Crystal Palace all'ex juventino Patrick Vieira. Al suo posto, il club si è affidato ad un tecnico, che già era stato seduto su quella panchina dal 2017 al 2021: l'ex Inter Roy Hodgson, che ad agosto festeggerà le sue 76 primavere. Per Hogdson una carriera che lo ha visto girovagare per l'Europa, dalla Svezia, all'Italia, alla panchina degli Emirati Arabi a quella della nazionale Finlandese, solo per fare qualche esempio. Hodgson è chiamato a centrare la salvezza con il Crystal Palace che ha solo 3 punti di vantaggio sul terz'ultimo posto.

Hodgson non è però il più anziano allenatore in attività su una panchina europea, il record appartiene a Edj Reja che lo scorso mese ha firmato con il Gorica in Slovenia, dopo aver guidato negli ultimi anni la nazionale albanese. Reja che all'anagrafe fa registrare 77 primavere, nelle prime quattro gare con il Gorica ha centrato due vittorie, un pari e una sola sconfitta, riportando la squadra in piena corsa per non retrocedere.

Il record di Reja

In Italia è stato il Pescara a puntare sul settantacinquenne (76 a maggio) Zdenek Zeman per cercare di portare la squadra in serie B attraverso il periglioso cammino dei prossimi play-off di Lega Pro. Sono tornati di moda, così, i famosi "gradoni" con cui il tecnico di Praga mette sotto torchio i suoi calciatori. Finora due vittorie, un pari e un ko per il boemo, ma primi sprazzi di bel calcio in riva all'Adriatico e entusiasmo che torna a crescere attorno alla sua figura serafica in panchina.

C'è anche un altro "giovanotto" che non si stanca mai di realizzare imprese: è Fabrizio Castori, 68 anni, tecnico marchigiano del Perugia. Partito da una situazione disperata, sta portando gli umbri alla salvezza con la sua enorme esperienza. Basta ricordare a chi ha la memoria corta, che il signor Castori ha ridato due anni fa la serie A alla Salernitana dopo vent'anni di assenza. Siamo certi che anche lui, come i colleghi, sarà sulla cresta dell'onda anche dopo i 70...