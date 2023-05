"Allergico alla Juventus": perché su Bono si è scatenata una tempesta social

La sua foto con la sciarpa del Napoli ha fatto immediatamente il giro della rete. Bono Vox, storico frontman degli U2 si trova a Napoli per un concerto al teatro San Carlo. Lo spettacolo, intitolato Stories of Surrender, andrà in scena domani al Teatro San Carlo. Nel frattempo, in una città ancora attraversata dai festeggiamento per il terzo scudetto dei partenopei, il leader degli U2 si è concesso una cena al ristorante "Mimì alla Ferrovia" per il suo compleanno. Un evento che è diventato l'occasione per unirsi ai festeggiamenti di un'intera città e usare qualche parola di troppo. Sì, perché alla domanda: "Hai intolleranza e allegie alimentari", Bono ha risposto: "Sono allergico solo alla Juventus" in un video che è diventato immediatamente virale e che ha fatto sorridere i napoletani, ma imbestialire gli juventini.

#BonoVox sa che #Napoli è la capitale della sartoria maschile:

"You are the best dressed in Europe".

E a cena da Mimì per festeggiare il suo compleanno con le specialità della cucina napoletana, garantisce di non avere intolleranze, tranne una:

"I’m only allergic to #Juventus!" pic.twitter.com/417eGuiQKa — Angelo Forgione ?? (@angelo_forgione) May 11, 2023

Da giorni i profili social del cantante sono sotto attacco: "Sempre Forza Juve Noi siamo Allergici a te", ha scritto qualcuno. "Io sono allergico alla tua 'musica'. Mai sopportata. Vali come una banconota da 1 centesimo!!!". Uno scivolone originato da una battuta detta senza pensare forse, ma che ha originato un vero e proprio terremoto social da parte dei tifosi di tutto lo Stivale.