Dove giocherà Andrea Belotti nel 2022-2023

E’ uno dei misteri del mercato nella sua parentesi invernale, quello che contempla anche – a partire dal 1° febbraio – la possibilità di firmare con un altro club a conclusione del contratto con scadenza a giugno. Mistero perché su Andrea Belotti sono piombate più o meno ufficialmente tutte le formazioni di serie A, a partire dalla Roma a giugno dell’anno passato, alla ricerca di un profilo gradito a Mourinho ma scoraggiata dalle richieste del Torino che la scorsa estate avrebbe ancora potuto monetizzare la cessione del suo attaccante. E mistero perché dalle parole del presidente granata, Urbano Cairo, sembrerebbe anche tutt’altro che remota la possibilità che il “Gallo” abbia già in tasca un accordo per la prossima stagione, dopo il tira e molla relativo al rinnovo con il club piemontese non andato a buon fine.

Di certo, l’anno post-Europeo – vinto con un ruolo di attore non protagonista – non è stato di quelli da incorniciare per la punta bergamasca, che rischia per la prima volta dopo sei stagioni di non salire in doppia cifra nella classifica marcatori. Diverse problematiche fisiche non gli hanno permesso di fornire il suo abituale contributo e di scendere in campo con regolarità, con diciassette gettoni finora collezionati ed appena cinque reti: ben distante dalle 28 messe nel sacco nel torneo 2016/2017 ma anche dalle 12 realizzate nella sua prima stagione con la maglia del Torino, di cui peraltro è anche capitano. Legittimo, quindi, pensare che nei desideri dei Belotti ci sia innanzitutto concludere nel miglior modo possibile il campionato con quella casacca che, finora, ha indossato per quasi 250 volte, ma anche pianificare un riscatto in quello successivo.

Tanti gli abboccamenti, le ipotesi, ma tutte con a fianco un...asterisco, una sorta di postilla che sembra complicare la trama di mercato, la strada che dovrebbe portare il “Gallo” verso altre destinazioni. Milano? Difficile, perché il Milan sembra aver puntato Origi e l’Inter potrebbe anche tenersi Lautaro con buona pace del Cholo a Madrid. Napoli? Il d.s. dei partenopei, Cristiano Giuntoli, ha spiegato in un’intervista radiofonica che il reparto offensivo è già a posto così, lasciando una porta aperta per Giugno quando evidentemente il destino dell’attaccante azzurro avrà già preso forma. Tralasciando la Juventus (oggettivamente difficile pensarlo), la Roma, dove si dovrebbe adattare al ruolo di vice Abraham o la Lazio che lo costringerebbe a copiare ed incollare il ruolo di alternativa a Immobile già ricoperto con la casacca azzurra, nel lotto delle prime della classe restano Atalanta e Fiorentina.



Bergamo e Firenze rappresentano due soluzioni che hanno, peraltro, dei punti di contatto. Entrambe non possiedono ancora la certezza dell’Europa: i viola sgomitano per entrare nelle prime sei ed hanno il conto in Coppa Italia ancora aperto, i nerazzurri hanno l’Europa League come colpo in canna e vincerla – diciamo la verità, contro pronostico – darebbe anche l’accesso alla Champions League che con la frenata in campionato si è ulteriormente allontanata (undici punti, seppur con una gara da recuperare, sono tanti). E poi sono le due formazioni che hanno da risolvere il rebus attacco: la “Dea” dovrà capire quale sarà il destino di Zapata, i viola hanno colmato la partenza di Vlahovic a gennaio con Piatek e Cabral, ma che il primo venga riscattato dall’Herta Berlino a giugno non è affatto scontato. E così, per Belotti potrebbe clamorosamente riaprirsi la pista Toscana: un po’ quello che era successo a novembre, in concomitanza coi primi mal di pancia della punta serba (ed un rinnovo che continuava a slittare) e l’operazione “Gallo” volta a colmare a giugno la partenza di Vlahovic a fine torneo. Le cose, poi, sono andate diversamente. Ma è possibile che le strade del capitano del Toro e della Fiorentina, seppur dopo un giro non contemplato dal navigatore del mercato, tornino nuovamente ad incrociarsi.