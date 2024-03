Atalanta-Bologna: formazioni, diretta tv, streaming

La lotta per il quarto posto entra sempre più nel vivo e uno dei momenti più importanti della lunga maratona sarà quella di domenica alle 18. Al Gewiss Stadium si affrontano l'Atalanta quinta e il Bologna quarto con Thiago Motta che spera nel blitz contro il maestro Gasperini per allungare e la Dea che non può sbagliare se vuole riagganciare il posto che vale l'accesso alla competizione più importante d'Europa.

Atalanta-Bologna, le scelte di Gasperini

L'Atalanta ritrova Lookman dopo i piccoli problemi fisici del post Coppa d'Africa, il nigeriano sarà titolare alle spalle di De Ketelaere e di Koopmeiners, il più in forma dei suoi. Per il resto dentro tutti i titolarissimi con Holm e Ruggeri su gli esterni e in mediana la coppia Ederson-De Roon. In difesa Djimsiti dovrebbe spuntarla su Hien.

Atalanta-Bologna le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta deve acnora sciogliere qualche dubbio, nella linea davanti a Skorupski probabile la conferma di Calafiori, in mediana più Fabbian di Aebischer, mentre nel tridente alle spalle di Zirkzee si giocano il posto Ndoye e Saelemaekers, con l'ex Milan che non è al meglio.

Atalanta-Bologna, probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere

Bologna (4-2-3-1) Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee

Atalanta-Bologna in diretta tv e streaming

Il match di domenica alle 18 tra Atalanta e Bologna sarà trasmesso solamente da DAZN sul sito ufficiale e sulla App dell'emittente scaricabile anche su FireStick e Smart Tv in modo da godersi le immagini direttamente sulla televisione oltre che su tutti i dispositivi abilitati. La telecronaca sarà di Ricky Buscaglia e Fabio Bazzani.