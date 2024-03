Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Sfida con vista sull'Europa al Gewiss Stadium sabato alle 18 con l'Atalanta che affronta la Fiorentina per non perdere contatto con il quarto e il quinto posto occupati da Roma e Bologna, obiettivo anche della viola che è all'ultima chiamata in questo senso. Italiano e Gasperini sono reduci da periodi diversi, entrambi hanno passato il turno nelle competizioni continentali ma in Italia la Dea stenta e non vince da quattro giornate, mentre i toscani sono reduci da quattro risultati utili consecutivi in campionato.

Atalanta-Fiorentina, le scelte di Gasperini

Gasperini continuerà con le rotazioni in modo da avere sempre in campo un mix tra talento e freschezza atletica. Così in attacco torneranno Koopmeiners e De Ketelaere, probabilmente insieme a Lookman, solo panchina per Scamacca. Rientra in porta Carnesecchi e ci sono un paio di dubbi ancora da sciogliere, in mediana Pasalic insidia De Roon vicino a Ederson mentre in difesa potrebbe giocare Djimsiti e non Hien.

Atalanta-Fiorentina, le scelte di Italiano

La Fiorentina perde lo squalificato Bonaventura, alle spalle di Belotti dovrebbe quindi giocare Beltran pronto a prendere posto di Barak, apparso però molto brillante in Europa. In mediana Italiano potrebbe recuperare Arthur, al suo fianco solo uno tra Mandragora e Duncan. In difesa più Ranieri di Martinez Quarta.

Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Fiorentina di sabato alle 18 sarà trasmessa solamente da Dazn sul proprio sito ufficiale o sulla App scaricabile su tutti i dispositivi abilitati. Non ci sarà invece la diretta tv e streaming su Sky. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.